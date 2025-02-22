Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на покупке мяса

По данным за 17 февраля, в Ростовской области в цене выросла только говядина. По самым низким ценам ее можно купить в Шахтах. Так килограмм мяса в среднем стоит 558,42 рубля (ранее 557,29 рубля). В Ростове-на-Дону средняя цена говядины выросла до 587,31 рубля, а в Таганроге — до 597,60 рубля.