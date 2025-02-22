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Posted 22 февраля, 17:08

Published 22 февраля, 17:08

Modified 22 февраля, 17:10

Updated 22 февраля, 17:10

Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на покупке мяса

Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на покупке мяса

22 февраля 2025, 17:08
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на покупке мяса

Ростовстат назвал города Ростовской области с наиболее выгодными ценами на мясо

За прошедшую неделю средняя стоимость некоторых видов мяса резко упала, а других — наоборот увеличилась, сообщает Ростовстат.

По данным за 17 февраля, в Ростовской области в цене выросла только говядина. По самым низким ценам ее можно купить в Шахтах. Так килограмм мяса в среднем стоит 558,42 рубля (ранее 557,29 рубля). В Ростове-на-Дону средняя цена говядины выросла до 587,31 рубля, а в Таганроге — до 597,60 рубля.

А вот свинина незначительно, но подешевела. В Ростове-на-Дону ее можно купить в среднем за 369,72 рубля. В Шахтах килограмм мяса продают в среднем за 404,52 рубля.

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В Миллерово можно приобрести курятину по самой низкой средней цене — 193,97 рубля. В Ростове-на-Дону мясо птицы в среднем обходится горожанам в 206,91 рубля. В Таганроге зафиксирована наиболее невыгодная стоимость курятины — 214,46 рубля.

Баранину лучше брать в Волгодонске. Там она в среднем стоит 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону и Шахтах самые большие средние ценники в регионе — 776,02 и 780,45 рубля соответственно.

Ранее стало известно, что за год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%.

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