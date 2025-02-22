Трех рыбаков унесло в Новоцимлянский залив на оторвавшейся льдине у Волгодонска

Инцидент произошел недавно в районе хутора Богатырев Цимлянского района Ростовской области. Трое рыбаков решили половить рыбу в акватории Цимлянского водохранилища. Однако мужчины не убедились в прочности льда, который оказался в результате слишком тонким. В один момент льдина просто откололась и отошла от берега.