Трех рыбаков унесло в Новоцимлянский залив на оторвавшейся льдине у Волгодонска

Posted 22 февраля, 09:51
Published 22 февраля, 09:51
Modified 22 февраля, 09:56
Updated 22 февраля, 09:56
Инцидент произошел недавно в районе хутора Богатырев Цимлянского района Ростовской области. Трое рыбаков решили половить рыбу в акватории Цимлянского водохранилища. Однако мужчины не убедились в прочности льда, который оказался в результате слишком тонким. В один момент льдина просто откололась и отошла от берега.
Спасатели областной поисково-спасательной службы нашли рыбаков в Новоцимлянском заливе. Мужчин эвакуировали на берег на судне на воздушной подушке. Никто их них не пострадал, поэтому медицинская помощь не понадобилась.
Спасатели напоминают, что толщина безопасного льда составляет более 10 сантиметров
Ранее жителям Таганрога пришлось делать в замерзшем заливе проруби для спасения дельфинов.