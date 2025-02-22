Три волны возбуждения магнитосферы Земли ожидается в Ростове-на-Дону в марте

Posted 22 февраля, 14:21
Published 22 февраля, 14:21
Modified 22 февраля, 14:23
Updated 22 февраля, 14:23
По предварительному прогнозу астрономов, на территории Ростова-на-Дону будет три волны повышения солнечной активности. Первый всплеск произойдет в начале марта. В период с 1 по 2 числа сила возмущения магнитного поля составит четыре балла из 10 возможных.
Вторая волна ожидается уже 10 — 12 марта. Мощность магнитосферы Земли также не превысит четырех баллов. После небольшого перерыва начнется еще один период роста солнечной активности. С 13 по 15 марта ростовчане могут испытывать недомогания из-за очередного возбуждения магнитосферы.
Добавим, что прогноз может изменится в любой момент. Однако пока что магнитных бурь в марте не предвидится.
Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов.