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Posted 22 февраля, 14:21

Published 22 февраля, 14:21

Modified 22 февраля, 14:23

Updated 22 февраля, 14:23

Три волны возбуждения магнитосферы Земли ожидается в Ростове-на-Дону в марте

Три волны возбуждения магнитосферы Земли ожидается в Ростове-на-Дону в марте

22 февраля 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney. Три волны возбуждения магнитосферы Земли ожидается в Ростове-на-Дону в марте
Первый весенний месяц пройдет в Ростове-на-Дону без сильных магнитных бурь и штормов. Однако периодически будут возникать возбуждения магнитосферы Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По предварительному прогнозу астрономов, на территории Ростова-на-Дону будет три волны повышения солнечной активности. Первый всплеск произойдет в начале марта. В период с 1 по 2 числа сила возмущения магнитного поля составит четыре балла из 10 возможных.

Вторая волна ожидается уже 10 — 12 марта. Мощность магнитосферы Земли также не превысит четырех баллов. После небольшого перерыва начнется еще один период роста солнечной активности. С 13 по 15 марта ростовчане могут испытывать недомогания из-за очередного возбуждения магнитосферы.

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Добавим, что прогноз может изменится в любой момент. Однако пока что магнитных бурь в марте не предвидится.

Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов.

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