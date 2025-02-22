В Ростовской области умерли 115 новорожденных

За 12 месяцев 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано 115 младенческих смертей. Однако показатели значительно сократились за год. Так, с января по декабрь 2023 года в регионе не стало 134 ребенка до одного года. Показатели упали на 14,2%.