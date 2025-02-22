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Posted 22 февраля, 05:47

Published 22 февраля, 05:47

Modified 22 февраля, 05:47

Updated 22 февраля, 05:47

В 2024 году в Ростовской области умерли 115 грудничков

В Ростовской области умерли 115 новорожденных

22 февраля 2025, 05:47
Фото: Изображение Midjourney. В 2024 году в Ростовской области умерли 115 грудничков
В период с января по декабрь 2024 года в Ростовской области погибли 115 детей в возрасте до одного года. Статистические данные опубликовал Росстат.

За 12 месяцев 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано 115 младенческих смертей. Однако показатели значительно сократились за год. Так, с января по декабрь 2023 года в регионе не стало 134 ребенка до одного года. Показатели упали на 14,2%.

Согласно обнародованным данным, в прошлом году в Ростовской области на одну тысячу родившихся детей приходилось в среднем 3,6 случая младенческих смертей.

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Добавим, что всего за указанный период в ЮФО из жизни ушли 526 младенцев. Больше всего смертей среди детей младше одного года было зафиксировано в Краснодарском крае — 189 малышей. За 2024 год в России скончались 4956 грудничков.

Ранее в Ростовской области новорожденной девочке дали редкое имя в честь священного города.

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