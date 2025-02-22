В Ростовской области умерли 115 новорожденных

Posted 22 февраля, 05:47
Published 22 февраля, 05:47
Modified 22 февраля, 05:47
Updated 22 февраля, 05:47
За 12 месяцев 2024 года в Ростовской области было зарегистрировано 115 младенческих смертей. Однако показатели значительно сократились за год. Так, с января по декабрь 2023 года в регионе не стало 134 ребенка до одного года. Показатели упали на 14,2%.
Согласно обнародованным данным, в прошлом году в Ростовской области на одну тысячу родившихся детей приходилось в среднем 3,6 случая младенческих смертей.
Добавим, что всего за указанный период в ЮФО из жизни ушли 526 младенцев. Больше всего смертей среди детей младше одного года было зафиксировано в Краснодарском крае — 189 малышей. За 2024 год в России скончались 4956 грудничков.
Ранее в Ростовской области новорожденной девочке дали редкое имя в честь священного города.