В Ространснадзоре назвали сроки открытия аэропорта в Ростове-на-Дону

Ростовский аэропорт Платов — один из 10, над которыми закрыли небо для гражданской авиации. Помимо него, среди южных хабов, оказались Краснодар, Анапа, Геленджик и Симферополь. Чтобы лететь в Москву или за границу, жителям Ростова все это время приходится сначала добираться наземным транспортом до воздушной гавани в Сочи или в Минеральных Водах.