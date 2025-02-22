В Ространснадзоре назвали сроки открытия аэропорта в Ростове-на-Дону

Posted 22 февраля, 05:27
Published 22 февраля, 05:27
Modified 22 февраля, 05:29
Updated 22 февраля, 05:29
По информации NEWS.ru со ссылкой на председателя комиссии по гражданской авиации Олега Смирнова, хабы готовы к полетам. Воздушные гавани имеют необходимую техническую базу, самолеты, и даже экипаж. Все, чего они ждут, это подписания соглашения о прекращении обстрелов. То есть завершения СВО.
— Сейчас в этом плане начинаются оптимистичные телодвижения по инициативе американской стороны. Аэропорты возобновят работу только тогда, когда будет подписано соглашение, гарантирующее прекращение обстрелов, — цитирует СМИ спикера. — Как только этот вопрос решится, полеты возобновятся.
Ростовский аэропорт Платов — один из 10, над которыми закрыли небо для гражданской авиации. Помимо него, среди южных хабов, оказались Краснодар, Анапа, Геленджик и Симферополь. Чтобы лететь в Москву или за границу, жителям Ростова все это время приходится сначала добираться наземным транспортом до воздушной гавани в Сочи или в Минеральных Водах.
Ранее RostovGazeta сообщала, на что выделили деньги закрытому Платову.