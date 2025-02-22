В суде назвали документы, изъятые по делу экс-министра ЖКЖ Ростовской области Майера

Экс-чиновник ранее уже получил срок сразу за два эпизода по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статья 285 УК РФ). По первому эпизоду следствие считало, что он выделил средства на работы по благоустройству в парке «Вересаево», но их использовали не по назначению. А по второму его обвиняли в выделении денег в рамках госпрограммы парку в Зверево, который не участвовал в ней. Общую сумму ущерба бюджету оценили почти в 90 миллионов рублей.