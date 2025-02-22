В суде назвали документы, изъятые по делу экс-министра ЖКЖ Ростовской области Майера

Posted 22 февраля, 05:44
Published 22 февраля, 05:44
Modified 22 февраля, 05:46
Updated 22 февраля, 05:46
Очередное заседание по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера состоялось 21 февраля. В ходе слушания зачитали часть материалов дела. В частности, протоколы выемки и осмотра документов, полученных при выемке.
По данным из открытых источников выемка — это одно из следственных действий, которые проводят в рамках возбужденного уголовного дела в целях изъятия предметов и документов на основании постановления следователя. Она может сопровождаться силовой поддержкой, но отличается от обысков тем, что правоохранители знают, что они изымают и где это искать.
Выемку производили еще в мае 2022 года в Министерстве ЖКХ Ростовской области, расположенном на улице Социалистической. Правоохранители изъяли документы, содержащие соглашения о предоставлении субсидий, согласно реестру, счета, акты выполненных работ, заявку реестра на финансирование и реестр документов по объектам благоустройства общественных территорий за 2019 год.
Кроме того, следователей интересовали соглашения между региональным Министерством ЖКХ и администрациями муниципалитетов, копии заявок, актов приемки объектов благоустройства, локального сметного расчета, счетов подрядчиков и допсоглашений, товарных накладных и актов об оказании услуг.
Все эти бумаги касаются выделения субсидий на благоустройство территорий в разных районах Ростовской области. Это и Мясниковский, и Егорлыкский, и Аксайский, и Целинский, и Матвеево-Курганский районы. Также в список вошли Новошахтинск и Ростов-на-Дону. По версии следствия, решение о субсидировании нанесло ущерб бюджету в размере 300 миллионов рублей. Очевидно, ответственным за это оказался действующий в те годы министр ЖКХ Андрей Майер.
Экс-чиновник ранее уже получил срок сразу за два эпизода по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статья 285 УК РФ). По первому эпизоду следствие считало, что он выделил средства на работы по благоустройству в парке «Вересаево», но их использовали не по назначению. А по второму его обвиняли в выделении денег в рамках госпрограммы парку в Зверево, который не участвовал в ней. Общую сумму ущерба бюджету оценили почти в 90 миллионов рублей.
В 2023 году Андрея Майера признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. В срок ему зачли время нахождения в СИЗО. Поэтому отбывать экс-госслужащему уже нечего, но и домой он пока попасть не может. Бывший чиновник стал фигурантом еще одного уголовного дела — теперь по статье о превышении должностных полномочий. На этот раз ущерба бюджету насчитали уже на 300 миллионов рублей.
Андрей Майер возглавлял Министерство ЖКХ четыре года, с 2016-го по 2020-й, пока его не обвинили в финансовых нарушениях. Примечательно, что помимо него, за решеткой оказались еще несколько высокопоставленных чиновников. Это и бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская, и экс-заместитель губернатора (предшественник Андрея Майера на посту главы МинЖКХ) Сергей Сидаш. Еще один экс-заместитель — министр транспорта Виталий Кушнарев находится в СИЗО, как и другой экс-замгубернатора — министр финансов Лилия Федотова.
К концу февраля список пополнили региональный министр сельского хозяйства Константин Рачаловский и один из заместителей главы Минцифры. Самого министра цифрового развития Ростовской области Евгения Полуянова пока якобы допросили и провели у него обыск, но не задерживали. Самым последним задержали советника (бывшего замгубернатора) Виктора Гончарова. Ему еще не успели избрать меру пресечения.
Стоит отметить, что всех госслужащих, подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях, объединяет один губернатор, под началом которого они трудились. Василий Голубев покинул пост в начале ноября и перешел в Верхнюю палату парламента в качестве сенатора от Ростовской области. Вместе с местом Ирины Рукавишниковой бывший глава региона получил и уголовную неприкосновенность.