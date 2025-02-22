«Вижу этот ужас»: жителей Ростова-на-Дону перепугал большой пожар на складе

Напомним, что пожар начался на складе с макулатурой, который находится по адресу улица Доватора, 148 в Ростове-на-Дону. Из-за сильного ветра пожар быстро разросся и уже охватил 1800 квадратных метров территории. Произошло частичное обрушение кровли. Однако спасателям удалось локализовать пламя.