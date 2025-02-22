«Вижу этот ужас»: жителей Ростова-на-Дону перепугал большой пожар на складе

Posted 22 февраля, 07:54
Published 22 февраля, 07:54
Modified 22 февраля, 07:56
Updated 22 февраля, 07:56
Напомним, что пожар начался на складе с макулатурой, который находится по адресу улица Доватора, 148 в Ростове-на-Дону. Из-за сильного ветра пожар быстро разросся и уже охватил 1800 квадратных метров территории. Произошло частичное обрушение кровли. Однако спасателям удалось локализовать пламя.
Жители Ростова-на-Дону сильно перепугались и сочувствуют тем, кто живет недалеко от места происшествия: «Врагу не пожелаешь там жить».
«Вижу этот ужас из окна», — пишет пользователь.
«Ужас, конечно, и этим мы дышим», — подметил подписчик.
Ранее прокуратура устроила проверку из-за крупного пожара на складе в Ростове.