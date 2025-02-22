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Posted 22 февраля, 07:54

Published 22 февраля, 07:54

Modified 22 февраля, 07:56

Updated 22 февраля, 07:56

«Вижу этот ужас»: жителей Ростова-на-Дону перепугал большой пожар на складе

«Вижу этот ужас»: жителей Ростова-на-Дону перепугал большой пожар на складе

22 февраля 2025, 07:54
Фото: rostovgazeta.ru. «Вижу этот ужас»: жителей Ростова-на-Дону перепугал большой пожар на складе

Жители Ростова-на-Дону переполошились из-за полыхающего склада на Доватора

Утром 22 февраля жители Ростова-на-Дону проснулись от запаха гари и воя сирен пожарных машин, которые ехали тушить горящий склад на Доватора. Своими переживаниями люди поделились в местных социальных сетях.

Напомним, что пожар начался на складе с макулатурой, который находится по адресу улица Доватора, 148 в Ростове-на-Дону. Из-за сильного ветра пожар быстро разросся и уже охватил 1800 квадратных метров территории. Произошло частичное обрушение кровли. Однако спасателям удалось локализовать пламя.

Жители Ростова-на-Дону сильно перепугались и сочувствуют тем, кто живет недалеко от места происшествия: «Врагу не пожелаешь там жить».

Кровля обрушилась на горящем складе на Доватора в Ростове
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«Вижу этот ужас из окна», — пишет пользователь.

«Ужас, конечно, и этим мы дышим», — подметил подписчик.

Ранее прокуратура устроила проверку из-за крупного пожара на складе в Ростове.

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