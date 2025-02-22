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Posted 22 февраля, 11:03

Published 22 февраля, 11:03

Modified 22 февраля, 11:05

Updated 22 февраля, 11:05

Власти потратят 225 млн рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области

Власти потратят 225 млн рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области

22 февраля 2025, 11:03
Фото: Изображение Midjourney. Власти потратят 225 млн рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области
В кротчайшие сроки в Ростовской области могут появится почти 16 тысяч новых мусорных контейнеров. На их приобретение уйдет порядка 225 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте правительства региона.

В пятницу, 21 февраля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел совещание с представителями регионального министерства ЖКХ, на котором был поднят вопрос о наведении порядка в обращении с ТКО.

По предварительной оценке, в муниципалитеты Ростовской области нужно дополнительно завести почти 16 тысяч контейнеров. На их приобретение из регионального бюджета нужно выделить около 225 миллионов рублей.

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«Скоро наступит весна, уборка, субботники. По установке контейнеров надо решить вопрос максимально быстро», — сказал Юрий Слюсарь.

Кроме того, Слюсарь поручил поставить на контроль и пресечь деятельность нелегальных сборщиков мусора, которые устраивают несанкционированные свалки на территории Ростовской области.

Ранее на очистку ливневок в Ростове-на-Дону выделили почти 10 миллионов рублей.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мусор#Уборка#Мусорные баки#Министерство ЖКХ#ТКО#Юрий Слюсарь
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