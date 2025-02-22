Власти потратят 225 млн рублей на мусорные контейнеры для Ростовской области

Posted 22 февраля, 11:03
Published 22 февраля, 11:03
Modified 22 февраля, 11:05
Updated 22 февраля, 11:05
В пятницу, 21 февраля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел совещание с представителями регионального министерства ЖКХ, на котором был поднят вопрос о наведении порядка в обращении с ТКО.
По предварительной оценке, в муниципалитеты Ростовской области нужно дополнительно завести почти 16 тысяч контейнеров. На их приобретение из регионального бюджета нужно выделить около 225 миллионов рублей.
«Скоро наступит весна, уборка, субботники. По установке контейнеров надо решить вопрос максимально быстро», — сказал Юрий Слюсарь.
Кроме того, Слюсарь поручил поставить на контроль и пресечь деятельность нелегальных сборщиков мусора, которые устраивают несанкционированные свалки на территории Ростовской области.
Ранее на очистку ливневок в Ростове-на-Дону выделили почти 10 миллионов рублей.