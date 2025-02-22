Жители Ростовской области массово влезли в кредиты после новогодних выходных

Posted 22 февраля, 05:14
Published 22 февраля, 05:14
Modified 22 февраля, 05:14
Updated 22 февраля, 05:14
В январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем дончане стали брать кредиты наличными на 6,4% чаще. Регион при этом уступает только москвичам, заняв второе место по приросту количества данных финансовых операций.
Всего в банках Ростовской области одобрили 38,5 тысячи потребкредитов. Это — на 2,2 тысячи больше, чем в декабре 2024 года.
В целом по стране на протяжении месяца банки одобрили 1,2 миллиона потребкредитов.