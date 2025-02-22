rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 05:14

Published 22 февраля, 05:14

Modified 22 февраля, 05:14

Updated 22 февраля, 05:14

Жители Ростовской области массово влезли в кредиты после новогодних выходных

Жители Ростовской области массово влезли в кредиты после новогодних выходных

22 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI. Жители Ростовской области массово влезли в кредиты после новогодних выходных
Ростовская область попала в топ-10 регионов с наиболее серьезной динамикой роста количества выданных кредитов наличными. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем дончане стали брать кредиты наличными на 6,4% чаще. Регион при этом уступает только москвичам, заняв второе место по приросту количества данных финансовых операций.

Всего в банках Ростовской области одобрили 38,5 тысячи потребкредитов. Это — на 2,2 тысячи больше, чем в декабре 2024 года.

В целом по стране на протяжении месяца банки одобрили 1,2 миллиона потребкредитов.

Размер автокредита резко сократился в Ростовской области в декабре
Узнать подробнее

До этого эксперты рассказали о резком снижении размера автокредита в регионе.

Читайте также:
Банки стали массово отказывать в кредитных картах жителям Ростовской областиПочти 50 тысяч кредитов набрали жители Ростовской области перед Новым годомВыяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Деньги#Кредит#Аналитики#Потребительские кредиты#Национальное бюро кредитных историй
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика