Аресты в правительстве и взятки по полмиллиона: итоги недели в Ростовской области

Кроме того, в 2024 году было совершено 900 преступлений, связанных с реализацией госпрограмм. Всего было возбуждено 363 уголовных дела по хищению денег из казны в размере 245 миллионов рублей, которые были выделены для нацпроектов «Демография» и «Жилье».