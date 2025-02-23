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Posted 23 февраля, 18:18

Published 23 февраля, 18:18

Modified 23 февраля, 18:20

Updated 23 февраля, 18:20

Аресты в правительстве и взятки по полмиллиона: итоги недели в Ростовской области

Аресты в правительстве и взятки по полмиллиона: итоги недели в Ростовской области

23 февраля 2025, 18:18
Фото: rostovgazeta.ru. Аресты в правительстве и взятки по полмиллиона: итоги недели в Ростовской области
В Ростовской области на прошедшей неделе задержали главу Минсельхоза Константина Рачаловского и советника губернатора региона Виктора Гончарова. Тем временем эксперты посчитали средний размер взятки и количество воздушных атак на регион.

Два ареста

Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова задержали в пятницу, 21 февраля. На чиновника возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий.

На следующий день, 22 февраля, состоялось заседание по уголовному делу. Ленинский районный суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Гончаров пробудет в СИЗО два месяца.

По этой же статье, но еще в понедельник, был задержан и глава Министерства сельского хозяйства региона Константин Рачаловский.

Министра задержали 17 февраля в здании регионального правительства. Следователи выяснили, что в рамках госпрограммы Рачаловский выделял субсидии предприятиям, которые позже признали банкротами. Таким образом выделенные организациям средства ушли безвозвратно, а ущерб бюджету оценили в 155 миллионов рублей.

В пятницу, 21 февраля, суд назначил Рачаловскому домашний арест до 17 апреля.

Уточним, что правоохранительные органы официально не подтвердили версию о причастности Гончарова к делу Рачаловского.

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Атаки на регион

За пару месяцев Ростовская область подвергалась атакам БПЛА более двух сотен раз, рассказал заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

При этом за весь период с января по декабрь 2024 года противником было совершено более 500 попыток. Вероятно, нынешние показатели могут сильно превысить прошлогодние.

Последний раз атаку БПЛА на регион зафиксировали в ночь на субботу, 22 февраля. Беспилотник сбили в городе Каменске-Шахтинском. Несмотря на множество атак на регион, от местных жителей продолжают поступать сообщения о неработающих сиренах и отсутствии предупреждений от РСЧС.

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Рост коррупции

В 2024 году в Ростовской области значительно выросло число коррупционных преступлений — на 23%, сообщает начальник ГУ МВД России региона Олег Агарков.

При этом половина из них приходится на взятки. Ущерб от экономических преступлений в общей сложности составил больше трех с половиной миллиардов рублей.

Кроме того, в 2024 году было совершено 900 преступлений, связанных с реализацией госпрограмм. Всего было возбуждено 363 уголовных дела по хищению денег из казны в размере 245 миллионов рублей, которые были выделены для нацпроектов «Демография» и «Жилье».

Средняя сумма взятки при этом составила 550 тысяч рублей. На эти деньги можно купить, к примеру, тур на двоих на Мальдивы.

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