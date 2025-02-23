Аресты в правительстве и взятки по полмиллиона: итоги недели в Ростовской области

Posted 23 февраля, 18:18
Published 23 февраля, 18:18
Modified 23 февраля, 18:20
Updated 23 февраля, 18:20
Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова задержали в пятницу, 21 февраля. На чиновника возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий.
На следующий день, 22 февраля, состоялось заседание по уголовному делу. Ленинский районный суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Гончаров пробудет в СИЗО два месяца.
По этой же статье, но еще в понедельник, был задержан и глава Министерства сельского хозяйства региона Константин Рачаловский.
Министра задержали 17 февраля в здании регионального правительства. Следователи выяснили, что в рамках госпрограммы Рачаловский выделял субсидии предприятиям, которые позже признали банкротами. Таким образом выделенные организациям средства ушли безвозвратно, а ущерб бюджету оценили в 155 миллионов рублей.
В пятницу, 21 февраля, суд назначил Рачаловскому домашний арест до 17 апреля.
Уточним, что правоохранительные органы официально не подтвердили версию о причастности Гончарова к делу Рачаловского.
За пару месяцев Ростовская область подвергалась атакам БПЛА более двух сотен раз, рассказал заместитель губернатора региона Вадим Артемов.
При этом за весь период с января по декабрь 2024 года противником было совершено более 500 попыток. Вероятно, нынешние показатели могут сильно превысить прошлогодние.
Последний раз атаку БПЛА на регион зафиксировали в ночь на субботу, 22 февраля. Беспилотник сбили в городе Каменске-Шахтинском. Несмотря на множество атак на регион, от местных жителей продолжают поступать сообщения о неработающих сиренах и отсутствии предупреждений от РСЧС.
В 2024 году в Ростовской области значительно выросло число коррупционных преступлений — на 23%, сообщает начальник ГУ МВД России региона Олег Агарков.
При этом половина из них приходится на взятки. Ущерб от экономических преступлений в общей сложности составил больше трех с половиной миллиардов рублей.
Кроме того, в 2024 году было совершено 900 преступлений, связанных с реализацией госпрограмм. Всего было возбуждено 363 уголовных дела по хищению денег из казны в размере 245 миллионов рублей, которые были выделены для нацпроектов «Демография» и «Жилье».
Средняя сумма взятки при этом составила 550 тысяч рублей. На эти деньги можно купить, к примеру, тур на двоих на Мальдивы.