Два грузовика перевернулись под Шахтами и собрали пробку

В соцмедиа появились кадры с последствиями двух ДТП. На фотографии, которую опубликовал телеграм-канал «Ростов главный», можно заметить опрокинутый на бок грузовик. На других кадрах видно грузовую машину, которая улетела в кювет и перевернулась шинами вверх.