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Posted 23 февраля, 17:53

Published 23 февраля, 17:53

Modified 23 февраля, 17:55

Updated 23 февраля, 17:55

Два грузовика перевернулись под Шахтами и собрали пробку

Два грузовика перевернулись под Шахтами и собрали пробку

23 февраля 2025, 17:53
Фото: Госавтоинспекция.
В Ростовской области произошли два ДТП с перевернутыми большегрузами. Движение на трассе сковала четырехкилометровая пробка, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В соцмедиа появились кадры с последствиями двух ДТП. На фотографии, которую опубликовал телеграм-канал «Ростов главный», можно заметить опрокинутый на бок грузовик. На других кадрах видно грузовую машину, которая улетела в кювет и перевернулась шинами вверх.

«Перед Шахтами перевернутый КамАЗ. Собралась пробка. Там же через 200 метров перевернутая фура», — пишет телеграм-канал.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на четыре километра.

Как сообщили в Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП с опрокинутым на бок грузовиком нет. Подробностей о автомобиле КамАЗ пока не поступало.

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Вероятно, ДТП произошли из-за скользкой дороги и мощного снегопада, о котором ранее сообщал «Автодор».

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#Милана Белкина#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Пробка#М-4#М-4 «Дон»
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