Два грузовика перевернулись под Шахтами и собрали пробку

Posted 23 февраля, 17:53
Published 23 февраля, 17:53
Modified 23 февраля, 17:55
Updated 23 февраля, 17:55
В соцмедиа появились кадры с последствиями двух ДТП. На фотографии, которую опубликовал телеграм-канал «Ростов главный», можно заметить опрокинутый на бок грузовик. На других кадрах видно грузовую машину, которая улетела в кювет и перевернулась шинами вверх.
«Перед Шахтами перевернутый КамАЗ. Собралась пробка. Там же через 200 метров перевернутая фура», — пишет телеграм-канал.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на четыре километра.
Как сообщили в Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП с опрокинутым на бок грузовиком нет. Подробностей о автомобиле КамАЗ пока не поступало.
Вероятно, ДТП произошли из-за скользкой дороги и мощного снегопада, о котором ранее сообщал «Автодор».