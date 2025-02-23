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Posted 23 февраля, 12:26

Published 23 февраля, 12:26

Modified 23 февраля, 12:28

Updated 23 февраля, 12:28

Река Дон

Эколог рассказал, как спасти реку Дон в Ростовской области от загрязнения

23 февраля 2025, 12:26
Фото: rostovgazeta.ru. Река Дон
Процесс очистки Дона займет не одно десятилетие, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Дон стал третьей самой грязной рекой России в 2024 году, сообщает платформа «Гриниум».

По мнению ростовского эколога Дмитрия Брыканова, очистка воды в реке должна стать не кратковременной задачей, а образом жизни региона.

«За несколько лет от всех последствий загрязнения избавиться невозможно. Это комплексная работа, которая должна изменить отношение жителей и предприятий к реке в целом и не на один десяток лет», — говорит эколог.

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Дмитрий Брыканов считает, что для начала необходимо сократить выброс загрязняющих веществ в Дон: обновить механизмы контроля за промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, сбрасывающими в реку отходы производства.

«Очистные сооружения для сточных вод нужно улучшить до достижения наиболее эффективного результата, а слив без очистки контролировать жестче и останавливать», — говорит эксперт.

Дмитрий Брыканов уверен, что сохранению чистой воды в Дону поможет экологический туризм и просветительские программы для населения по привлечению внимания к состоянию главной реки Ростовской области.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в почвах Ростовской области выявили загрязнения опасными веществами.

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