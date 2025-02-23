Эколог рассказал, как спасти реку Дон в Ростовской области от загрязнения

Posted 23 февраля, 12:26
Published 23 февраля, 12:26
Modified 23 февраля, 12:28
Updated 23 февраля, 12:28
Дон стал третьей самой грязной рекой России в 2024 году, сообщает платформа «Гриниум».
По мнению ростовского эколога Дмитрия Брыканова, очистка воды в реке должна стать не кратковременной задачей, а образом жизни региона.
«За несколько лет от всех последствий загрязнения избавиться невозможно. Это комплексная работа, которая должна изменить отношение жителей и предприятий к реке в целом и не на один десяток лет», — говорит эколог.
Дмитрий Брыканов считает, что для начала необходимо сократить выброс загрязняющих веществ в Дон: обновить механизмы контроля за промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, сбрасывающими в реку отходы производства.
«Очистные сооружения для сточных вод нужно улучшить до достижения наиболее эффективного результата, а слив без очистки контролировать жестче и останавливать», — говорит эксперт.
Дмитрий Брыканов уверен, что сохранению чистой воды в Дону поможет экологический туризм и просветительские программы для населения по привлечению внимания к состоянию главной реки Ростовской области.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в почвах Ростовской области выявили загрязнения опасными веществами.