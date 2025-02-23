Массовые отключения света запланировали в Ростове-на-Дону с 24 февраля

На следующий день, 25 февраля, массовые отключения продолжатся. С 09.00 до 17.00 мск не будет электричества на проспекте Космонавтов, 15 и на улице Волкова, 7, 7/2, 9, 9Б, 11, на проспекте Кировском, 46-48, а также в переулке Боковском, 9-57, 2А, 10-40, улице Герцена, 1-7 и Солидарности, 2А/2, 2В/7, на проспекте 40-летия Победы, 1И, 2А.