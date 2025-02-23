Массовые отключения света запланировали в Ростове-на-Дону с 24 февраля

Posted 23 февраля, 07:00
Published 23 февраля, 07:00
Modified 23 февраля, 07:02
Updated 23 февраля, 07:02
В понедельник, 24 февраля, массово отключат электричество на улице Детской (дома № 137-207, 136-184А, 186-196, 211-221), Книжной (№ 125-159, 140-170), Солидарности (№ 1-129, 2-114, 211-221, 184-208), Блока (№ 27-39, 28-36), в переулке Конном (№ 25-45, 34-56), Норильском (№ 14-28), Новокубанском (№ 9-51, 22-76) и в 1-м проезде (№ 1-17, 2-26). Там, как и на улице Вересаева, 103-111, 96-102Б, лампочки погаснут с 09.00 до 17.00 мск.
На час меньше, с 09.00 до 16.00 мск, обесточат дома № 148, 185, 185А, 195 на улице Доватора, № 49-91, 50-90 на Карпатской, № 53-77, 56-84 на Ковалевской, № 149-161, 152-158 на Лесной, № 81-99, 84-108 на Лобачевского и № 46-72, 88 на Маршальской.
На следующий день, 25 февраля, массовые отключения продолжатся. С 09.00 до 17.00 мск не будет электричества на проспекте Космонавтов, 15 и на улице Волкова, 7, 7/2, 9, 9Б, 11, на проспекте Кировском, 46-48, а также в переулке Боковском, 9-57, 2А, 10-40, улице Герцена, 1-7 и Солидарности, 2А/2, 2В/7, на проспекте 40-летия Победы, 1И, 2А.
В это же время обесточат дома, расположенные по следующим адресам: улица Стальского, 2-76, 1-41; Лисичанская, 2-32, 7-19; Ногинская, 1-25, 2-32; Куприна, 1-43, 2-46; Фадеева, 1-39, 2-36; Писемского, 1-29, 2-38; Лескова, 11-31, 18-32; Гомельская, 1-19, 2-18; Вересаева, 1-99, 2-86; Щедрина, 1-31, 12-28; Сурикова, 1-33, 2-36; Гикало, 1-37, 2-30; Камо, 1-5, 2-14; Саранская, 1-21, 2-26; Щорса, 1-31, 2-30; Алма-Атинская, 1/254, 7-59, 2-98; Щаденко, 2/256, 2-32, 1-33; Минина 2-18, 7-17; переулок Лётный, 1-5, 2-6.
С 09.00 до 16.00 аналогичная ситуация будет на улице Байкальской, 99-143, 100-148, Лесной, 122-150, 123-147, Линейной, 103-155, 112-166, Лобачевского, 51-79, 52-82, Семипалатинской, 50-124, 51-113, 139А, 141А, 143А и на Щедрой, 7.
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