Метель началась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 23 февраля, 10:19
Published 23 февраля, 10:19
Modified 23 февраля, 10:21
Updated 23 февраля, 10:21
Ранее автовладельцев предупреждали об ухудшении погоды на дорогах региона в воскресенье, 23 февраля. По данным компании, на протяжении дня будет идти сильный снегопад, а столбики термометров будут колебаться от -4 до -8 градусов.
23 февраля стало известно, что снегопад накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Это подтверждают сообщения интернет-пользователей.
«Снег, метель, трасса скользкая. Осторожнее», — пишет участник телеграм-чата «Трасса М4 Дон».
«Ростов, трассу заметает», — сообщает пользователь.
По данным «Автодора», такая ситуация продолжится до вечера.