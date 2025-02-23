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Posted 23 февраля, 10:19

Published 23 февраля, 10:19

Modified 23 февраля, 10:21

Updated 23 февраля, 10:21

Метель началась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Метель началась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

23 февраля 2025, 10:19
Фото: 1MI. Метель началась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В праздничный день, 23 февраля, автодорогу М-4 «Дон» в Ростовской области накрыла метель. Об этом рассказали в телеграм-канале компании «Автодор».

Ранее автовладельцев предупреждали об ухудшении погоды на дорогах региона в воскресенье, 23 февраля. По данным компании, на протяжении дня будет идти сильный снегопад, а столбики термометров будут колебаться от -4 до -8 градусов.

23 февраля стало известно, что снегопад накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Это подтверждают сообщения интернет-пользователей.

«Снег, метель, трасса скользкая. Осторожнее», — пишет участник телеграм-чата «Трасса М4 Дон».
«Ростов, трассу заметает», — сообщает пользователь.

По данным «Автодора», такая ситуация продолжится до вечера.

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Ранее ростовчанам рассказали, когда в городе наконец-таки станет тепло.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Погода#Транспорт#М-4#Автодор#М-4 «Дон»#Трасса
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