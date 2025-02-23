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Posted 23 февраля, 07:50

Published 23 февраля, 07:50

Modified 23 февраля, 07:53

Updated 23 февраля, 07:53

Снегопад и метель накроют Ростовскую область в начале недели

Снегопад и метель накроют Ростовскую область в начале недели

23 февраля 2025, 07:50
Фото: 1MI.
В Ростовской области неделя начнется с метели, морозов до -20 и порывистого ветра. Об этом дончанам рассказали синоптики.

24 февраля Ростов накроет снегопад, а дороги станут скользкими из-за гололедицы. Ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду, а воздух охладится до -9. В регионе тем временем пройдет метель, а дороги прокроет слой льда. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, температура понизится до -16.

25 февраля в Ростове и в регионе продолжит идти снег, дороги все еще будут скользкими. Ветер слегка стихнет до 7-12 метров в секунду. Воздух охладится до -11 градусов в Ростове, а в регионе — до -20.

Кроме того, из-за порывистого ветра устье Дона на участке Аксай-Азов обмелеет. В праздничный день, 23 февраля, уровни воды будут находиться ниже неблагоприятных значений.

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До этого стал известен прогноз погоды в Ростове на конец февраля.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Снег#Температура#Синоптики
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