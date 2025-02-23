Снегопад и метель накроют Ростовскую область в начале недели

24 февраля Ростов накроет снегопад, а дороги станут скользкими из-за гололедицы. Ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду, а воздух охладится до -9. В регионе тем временем пройдет метель, а дороги прокроет слой льда. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, температура понизится до -16.