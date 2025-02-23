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Posted 23 февраля, 09:30

Published 23 февраля, 09:30

Modified 23 февраля, 09:32

Updated 23 февраля, 09:32

Минтруд сообщил о введении дополнительных выходных в Ростовской области

Минтруд сообщил о введении дополнительных выходных в Ростовской области

23 февраля 2025, 09:30
Фото: 1MI.
Власти Ростовской области и донские работодатели могут предоставить жителям региона дополнительные дни отдыха. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

По данным ведомства, власти регионов, в том числе и Ростовской области, имеют право на выбор выходных для граждан. Это касается и религиозных праздников.

Кроме того, право на предоставление дополнительных выходных есть и у донских работодателей. Они по возможности могут устанавливать дополнительные гарантии для работников, в том числе — оплачиваемые дни отдыха.

«Порядок и условия их предоставления определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами», — цитирует ТАСС ведомство.
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минтруд#Работа#Выходные#Работодатели#Нерабочие дни
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