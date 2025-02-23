Минтруд сообщил о введении дополнительных выходных в Ростовской области

Posted 23 февраля, 09:30
Published 23 февраля, 09:30
Modified 23 февраля, 09:32
Updated 23 февраля, 09:32
По данным ведомства, власти регионов, в том числе и Ростовской области, имеют право на выбор выходных для граждан. Это касается и религиозных праздников.
Кроме того, право на предоставление дополнительных выходных есть и у донских работодателей. Они по возможности могут устанавливать дополнительные гарантии для работников, в том числе — оплачиваемые дни отдыха.
«Порядок и условия их предоставления определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами», — цитирует ТАСС ведомство.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области массово влезли в кредиты после длительных новогодних выходных.