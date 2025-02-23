Минус 23 тысячи жителей за год: население Ростовской области продолжает вымирать

Аналитики ведомства подсчитали, что с января по декабрь 2024 года в Ростовской области родились 31,7 тысячи малышей. А в 2023 году за этот промежуток времени на свет появились 32,2 тысячи детей. Число новорожденных сократилось на 491 ребенка.