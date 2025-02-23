Минус 23 тысячи жителей за год: население Ростовской области продолжает вымирать

Posted 23 февраля, 05:12
Published 23 февраля, 05:12
Modified 23 февраля, 05:12
Updated 23 февраля, 05:12
Аналитики ведомства подсчитали, что с января по декабрь 2024 года в Ростовской области родились 31,7 тысячи малышей. А в 2023 году за этот промежуток времени на свет появились 32,2 тысячи детей. Число новорожденных сократилось на 491 ребенка.
За тот же период в регионе скончались 55,4 тысячи человек. При этом в 2023 году умерло на 1485 человек меньше — 53,9 тысячи человек.
Число умерших превышает количество родившихся на 42,8%. Естественная убыль населения составила 23,7 тысячи человек.
Ранее поезд насмерть сбил пешехода на рельсах в Ростовской области. Подробнее о происшествии читайте в материале RostovGazeta.