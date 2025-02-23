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Posted 23 февраля, 13:52

Published 23 февраля, 13:52

Modified 23 февраля, 16:36

Updated 23 февраля, 16:36

Несколько ДТП собрали пробку на Ростовском транспортном кольце

«На дороге каток»: несколько ДТП собрали пробку на Ростовском транспортном кольце

23 февраля 2025, 13:52
Фото: 1MI.

Несколько ДТП собрали пробку на Ростовском транспортном кольце

В Ростовской области произошло несколько ДТП, которые образовали трехкилометровую пробку на Ростовском транспортном кольце. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В соцмедиа появились кадры последствий одной из аварий. На видео из телеграм-канала «Это Ростов» видно легковушку, передняя часть которой превратилась в груду металла.

Очевидцы сообщают минимум о двух ДТП в районе поселка Красный колос. Водители пишут в телеграм-каналах, что дороги не расчищены, а на трассе каток.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», ДТП произошли на Ростовском транспортном кольце в Аксайском районе.

«Размотало машины», — пишет пользователь сервиса.
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Подробной информацию о причинах аварии пока нет. Пресс-служба Госавтоинспекции не комментировала данный инцидент.

Вероятно, ДТП произошли из-за мощного снегопада, о котором ранее сообщал «Автодор». Как писала RostovGazeta, в такие погодные условия во избежание аварийных ситуаций на дорогах необходимо избегать резких маневров, а также не отвлекаться на мобильные устройства.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Пробка#Снегопад#Происшествия
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