«На дороге каток»: несколько ДТП собрали пробку на Ростовском транспортном кольце

Posted 23 февраля, 13:52
Published 23 февраля, 13:52
Modified 23 февраля, 16:36
Updated 23 февраля, 16:36
В соцмедиа появились кадры последствий одной из аварий. На видео из телеграм-канала «Это Ростов» видно легковушку, передняя часть которой превратилась в груду металла.
Очевидцы сообщают минимум о двух ДТП в районе поселка Красный колос. Водители пишут в телеграм-каналах, что дороги не расчищены, а на трассе каток.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», ДТП произошли на Ростовском транспортном кольце в Аксайском районе.
«Размотало машины», — пишет пользователь сервиса.
Подробной информацию о причинах аварии пока нет. Пресс-служба Госавтоинспекции не комментировала данный инцидент.
Вероятно, ДТП произошли из-за мощного снегопада, о котором ранее сообщал «Автодор». Как писала RostovGazeta, в такие погодные условия во избежание аварийных ситуаций на дорогах необходимо избегать резких маневров, а также не отвлекаться на мобильные устройства.