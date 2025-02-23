«На дороге каток»: несколько ДТП собрали пробку на Ростовском транспортном кольце

Вероятно, ДТП произошли из-за мощного снегопада, о котором ранее сообщал «Автодор». Как писала RostovGazeta, в такие погодные условия во избежание аварийных ситуаций на дорогах необходимо избегать резких маневров, а также не отвлекаться на мобильные устройства.