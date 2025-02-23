Обливали краской и били палками: в Ростове ищут участников издевательств над мужчиной

На днях в соцмедиа появилась видеозапись, на которой несколько человек применяет физическое насилие по отношению к гражданину. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Это Ростов», видно, что мужчину избивают палками, обжигают раскалённым предметом и поливают краской.