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Posted 23 февраля, 08:01

Published 23 февраля, 08:01

Modified 23 февраля, 08:03

Updated 23 февраля, 08:03

В Ростове полиция проведет проверку после видео с жестоким избиением мужчины

Обливали краской и били палками: в Ростове ищут участников издевательств над мужчиной

23 февраля 2025, 08:01
Фото: 1MI. В Ростове полиция проведет проверку после видео с жестоким избиением мужчины

В Ростове полиция проведет проверку после видео с жестоким избиением мужчины

Ростовские полицейские проведут проверку после публикации в соцмедиа видео с жестоким избиением мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На днях в соцмедиа появилась видеозапись, на которой несколько человек применяет физическое насилие по отношению к гражданину. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Это Ростов», видно, что мужчину избивают палками, обжигают раскалённым предметом и поливают краской.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в связи с этим в данный момент полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены участники группы и обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщила пресс-служба ведомства.
Видео: 1MI.
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Ранее в соцмедиа распространилось видео, на котором мужчина, похожий на начальника уголовного розыска Батайска, устроил дебош в одном из караоке-клубов Ростова.

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