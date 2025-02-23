Обливали краской и били палками: в Ростове ищут участников издевательств над мужчиной

Posted 23 февраля, 08:01
Published 23 февраля, 08:01
Modified 23 февраля, 08:03
Updated 23 февраля, 08:03
На днях в соцмедиа появилась видеозапись, на которой несколько человек применяет физическое насилие по отношению к гражданину. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Это Ростов», видно, что мужчину избивают палками, обжигают раскалённым предметом и поливают краской.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в связи с этим в данный момент полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены участники группы и обстоятельства инцидента.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцмедиа распространилось видео, на котором мужчина, похожий на начальника уголовного розыска Батайска, устроил дебош в одном из караоке-клубов Ростова.