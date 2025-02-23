С «Водокнала» в Ростове требуют 340 миллионов рублей за вред экологии

Posted 23 февраля, 06:04
Published 23 февраля, 06:04
Modified 23 февраля, 06:06
Updated 23 февраля, 06:06
Иск поступил от Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Организация намерена взыскать плату за негативное воздействие на окружающую среду за период с 2017-го по 2021 годы включительно. По мнению управления, ущерб оценивается в 342,4 миллиона рублей.
В документах не указано, каким образом и в каком масштабе навредило АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Вероятно, речь идет о выбросах в водоемы, которые их загрязняют.
Иск принят судом. Первое заседание назначено на 18 марта.
Ранее «Водоканал» и сам был в роли истца. Через суд компания выбивала долги в размере 180 тысяч рублей с ФК «Ростов».