С «Водокнала» в Ростове требуют 340 миллионов рублей за вред экологии

Иск поступил от Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Организация намерена взыскать плату за негативное воздействие на окружающую среду за период с 2017-го по 2021 годы включительно. По мнению управления, ущерб оценивается в 342,4 миллиона рублей.