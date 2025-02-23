rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 06:04

Published 23 февраля, 06:04

Modified 23 февраля, 06:06

Updated 23 февраля, 06:06

С «Водокнала» в Ростове требуют 340 миллионов рублей за вред экологии

С «Водокнала» в Ростове требуют 340 миллионов рублей за вред экологии

23 февраля 2025, 06:04
Фото: rostovgazeta.ru. С «Водокнала» в Ростове требуют 340 миллионов рублей за вред экологии
В Ростове на «Водоканал» подали судебный иск на сумму 342 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Иск поступил от Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Организация намерена взыскать плату за негативное воздействие на окружающую среду за период с 2017-го по 2021 годы включительно. По мнению управления, ущерб оценивается в 342,4 миллиона рублей.

Прокуратура займется расследованием загрязнения реки Дон в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

В документах не указано, каким образом и в каком масштабе навредило АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Вероятно, речь идет о выбросах в водоемы, которые их загрязняют.

Иск принят судом. Первое заседание назначено на 18 марта.

Ранее «Водоканал» и сам был в роли истца. Через суд компания выбивала долги в размере 180 тысяч рублей с ФК «Ростов».

Читайте также:
Реку Дон признали одной из самых грязных в России, а в Ростове увольняется прокурорПопадает в водопровод: эколог сообщил, как остановить слив загрязняющих веществ в ДонЭколог рассказал, чем опасен попавший в Дон растворитель в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Экология#Водоканал#Ростов#Судебный иск#Арбитражный суд#Водоемы#Ущерб#Загрязнение#Выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика