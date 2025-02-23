Смертельное ДТП с пешеходом в Ростовской области попало на видеорегистратор

Страшная авария попала на камеру видеорегистратора. ДТП случилось 23 февраля около 18.40 мск на пятом километре автодороги «Донской — Целина» в Зерноградском районе. 35-летняя водитель женщина за рулем Volkswagen Touareg сбила женщину, которая шла посередине проезжей части. Пешеход скончалась на месте от полученных травм. Ее личность пока установить не удалось, известно только, что на вид ей около 40 лет.