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Posted 23 февраля, 18:52

Published 23 февраля, 18:52

Modified 23 февраля, 18:58

Updated 23 февраля, 18:58

Страшное смертельное ДТП с пешеходом в Ростовской области попало на видео

Смертельное ДТП с пешеходом в Ростовской области попало на видеорегистратор

23 февраля 2025, 18:52
Фото: для иллюстрации. 1MI. Страшное смертельное ДТП с пешеходом в Ростовской области попало на видео

В Ростовской области машина насмерть сбила 40-летнюю женщину посреди дороги

Женщина-пешеход погибла в Зеленоградском районе Ростовской области, когда шла по проезжей части, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Страшная авария попала на камеру видеорегистратора. ДТП случилось 23 февраля около 18.40 мск на пятом километре автодороги «Донской — Целина» в Зерноградском районе. 35-летняя водитель женщина за рулем Volkswagen Touareg сбила женщину, которая шла посередине проезжей части. Пешеход скончалась на месте от полученных травм. Ее личность пока установить не удалось, известно только, что на вид ей около 40 лет.

В кадр попал сам момент ДТП, когда автомобиль сбивает женщину в синей куртке и темных брюках.

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На одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы.

В Госавтоинспекции призвали жителей региона не ходить по проезжей части, а в условиях снежной погоды быть внимательными и осторожными.

Напомним, что 19 февраля в Ростове-на-Дону легковушка сбила насмерть пешехода на улице Менжинского.

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