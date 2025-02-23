Смертельное ДТП с пешеходом в Ростовской области попало на видеорегистратор

Posted 23 февраля, 18:52
Published 23 февраля, 18:52
Modified 23 февраля, 18:58
Updated 23 февраля, 18:58
Страшная авария попала на камеру видеорегистратора. ДТП случилось 23 февраля около 18.40 мск на пятом километре автодороги «Донской — Целина» в Зерноградском районе. 35-летняя водитель женщина за рулем Volkswagen Touareg сбила женщину, которая шла посередине проезжей части. Пешеход скончалась на месте от полученных травм. Ее личность пока установить не удалось, известно только, что на вид ей около 40 лет.
В кадр попал сам момент ДТП, когда автомобиль сбивает женщину в синей куртке и темных брюках.
На одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы.
В Госавтоинспекции призвали жителей региона не ходить по проезжей части, а в условиях снежной погоды быть внимательными и осторожными.
Напомним, что 19 февраля в Ростове-на-Дону легковушка сбила насмерть пешехода на улице Менжинского.