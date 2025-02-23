СОГАЗ получил наивысший кредитный рейтинг от Эксперт РА

Posted 23 февраля, 04:00
Published 23 февраля, 04:00
Modified 3 марта, 13:35
Updated 3 марта, 13:35
Агентство отметило, что по итогам 9 месяцев 2024 года СОГАЗ продемонстрировал высокие показатели рентабельности капитала и инвестиций, а также сильные позиции по качеству активов и ликвидности. На присвоение рейтинга также повлияли высокий уровень управления и надежность перестраховочной защиты. Присвоению наивысшего рейтинга также способствует исключительную социально-экономическую значимость компании.
Согласно оценке «Эксперт РА», страховой портфель СОГАЗа характеризуется высокой диверсификацией по видам, клиентам и каналам продаж, а также стабильностью своей структуры. На крупнейшее направление деятельности — ДМС — приходится 32,2% совокупной страховой премии за 9 месяцев прошлого года.
Агентство позитивно оценивает высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств СОГАЗа, а также отмечает высокое качество активов компании и их диверсификацию.
Высоко оценивается агентством качество финансового планирования и управления, достаточный уровень организации бизнес-процессов и системы управления рисками. Также позитивно отмечен большой опыт СОГАЗа по урегулированию крупных страховых случаев.
Впервые наивысший рейтинг надежности был присвоен агентством СОГАЗу в 2003 году. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.