Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло продают подешевле всего

По данным на 17 января 2025 года, средняя стоимость сливочного масла подскочила до 1074,6 рубля за килограмм. Это — на 11,8 рубля больше, чем в конце января. Самая высокая средняя цена зафиксирована в Таганроге. Там молочный продукт можно купить в среднем за 1090,8 рубля за килограмм.