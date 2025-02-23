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Posted 23 февраля, 11:01

Published 23 февраля, 11:01

Modified 23 февраля, 11:04

Updated 23 февраля, 11:04

Ростовстат назвал города Ростовской области с дешевым сливочным маслом

Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло продают подешевле всего

23 февраля 2025, 11:01
Фото: 1MI.

Ростовстат назвал города Ростовской области с дешевым сливочным маслом

Эксперты назвали города Ростовской области, где можно купить самое дешевое сливочное масло. Актуальные данные появились на сайте Ростовстата.

По данным на 17 января 2025 года, средняя стоимость сливочного масла подскочила до 1074,6 рубля за килограмм. Это — на 11,8 рубля больше, чем в конце января. Самая высокая средняя цена зафиксирована в Таганроге. Там молочный продукт можно купить в среднем за 1090,8 рубля за килограмм.

На втором месте в рейтинге самых высоких средних цен на сливочное масло расположился Сальск — 1085,7 рубля за килограмм. Далее идет Ростов-на-Дону. Горожане могут себе позволить килограмм масла за 1071,4 рубля. Самые низкие цены на продукт зафиксировали в Шахтах и Волгодонске. Это — 1065,4 и 1052,8 рубля соответственно.

Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на покупке мяса
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Ранее стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на покупке мяса.

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