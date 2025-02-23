Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло продают подешевле всего

Posted 23 февраля, 11:01
Published 23 февраля, 11:01
Modified 23 февраля, 11:04
Updated 23 февраля, 11:04
По данным на 17 января 2025 года, средняя стоимость сливочного масла подскочила до 1074,6 рубля за килограмм. Это — на 11,8 рубля больше, чем в конце января. Самая высокая средняя цена зафиксирована в Таганроге. Там молочный продукт можно купить в среднем за 1090,8 рубля за килограмм.
На втором месте в рейтинге самых высоких средних цен на сливочное масло расположился Сальск — 1085,7 рубля за килограмм. Далее идет Ростов-на-Дону. Горожане могут себе позволить килограмм масла за 1071,4 рубля. Самые низкие цены на продукт зафиксировали в Шахтах и Волгодонске. Это — 1065,4 и 1052,8 рубля соответственно.