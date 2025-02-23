Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет весеннее тепло

Во вторник, 4 марта, температура достигнет отметки в +1 градус. С этого дня она постепенно начнет повышаться, но по ночам по-прежнему будет морозно. Такая ситуация продлится до 11 марта. В этот день температура днем приблизится к отметке в +7 градусов, а в ночные часы — до +2. После этого, судя по прогнозу, морозов в Ростове до конца марта больше не будет.