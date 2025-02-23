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Posted 23 февраля, 08:58

Published 23 февраля, 08:58

Modified 23 февраля, 09:00

Updated 23 февраля, 09:00

Весеннее тепло в Ростов-на-Дону придет в начале марта

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет весеннее тепло

23 февраля 2025, 08:58
Фото: 1MI.

Весеннее тепло в Ростов-на-Дону придет в начале марта

Синоптики рассказали, когда в Ростов наконец-таки придет тепло. Об этом стало известно из прогноза погоды.

Сервис Gismeteo сообщает, что на следующей неделе, с 24 февраля до начала марта, температура будет все еще ниже нуля. Минимальных отметок столбики термометров достигнут в четверг, 27 февраля. В этот день температура опустится до -13 градусов. Лишь в воскресенье, 2 марта, столбики термометров, наконец, приблизятся к нулю.

Во вторник, 4 марта, температура достигнет отметки в +1 градус. С этого дня она постепенно начнет повышаться, но по ночам по-прежнему будет морозно. Такая ситуация продлится до 11 марта. В этот день температура днем приблизится к отметке в +7 градусов, а в ночные часы — до +2. После этого, судя по прогнозу, морозов в Ростове до конца марта больше не будет.

Почти 20 сантиметров снега выпадет в Ростове за одну ночь
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До этого RostovGazeta писала о том, что почти 20 сантиметров снега выпадет в Ростове за ночь.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз#Температура#Синоптики#Мороз
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