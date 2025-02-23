Стало известно, во сколько лет готовы жениться мужчины в Ростовской области

Posted 23 февраля, 09:26
Published 23 февраля, 09:26
Modified 23 февраля, 09:28
Updated 23 февраля, 09:28
В среднем мужчинам в Ростовской области около 40 лет, что на два года старше, чем в среднем по России, и на один год — чем в среднем по ЮФО. При этом женятся они в основном в возрасте от 25 до 29 лет.
Сильный пол в основном предпочитает трудиться в розничной и оптовой торговле, а также в сферах авторемонта или на обрабатывающих производствах. Больше всего мужчин можно встретить на производствах по добыче полезных ископаемых и в строительстве (94%), в транспортировке и хранении (83,7%), энергетике и газификации (78,3%).
Реже всего мужчины выбирают работу в финансовом и страховом секторе, деятельности в области культуры, спорта и организации досуга.
Всего в Ростовской области проживают почти 2 миллиона мужчин, что составляет чуть меньше половины общей численности населения (46,6%). Причем на селе сильного пола немного больше, чем в городе (48% против 46%).
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