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Posted 23 февраля, 09:26

Published 23 февраля, 09:26

Modified 23 февраля, 09:28

Updated 23 февраля, 09:28

К 23 февраля составили статистический портрет мужчин из Ростовской области

Стало известно, во сколько лет готовы жениться мужчины в Ростовской области

23 февраля 2025, 09:26
Фото: 1MI. К 23 февраля составили статистический портрет мужчин из Ростовской области

К 23 февраля составили статистический портрет мужчин из Ростовской области

В Ростовстате подготовили статистический портрет донских мужчин. Результатом исследований специалисты поделились на своем официальном сайте ко Дню защитника Отечества 23 февраля.

В среднем мужчинам в Ростовской области около 40 лет, что на два года старше, чем в среднем по России, и на один год — чем в среднем по ЮФО. При этом женятся они в основном в возрасте от 25 до 29 лет.

Сильный пол в основном предпочитает трудиться в розничной и оптовой торговле, а также в сферах авторемонта или на обрабатывающих производствах. Больше всего мужчин можно встретить на производствах по добыче полезных ископаемых и в строительстве (94%), в транспортировке и хранении (83,7%), энергетике и газификации (78,3%).

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Реже всего мужчины выбирают работу в финансовом и страховом секторе, деятельности в области культуры, спорта и организации досуга.

Всего в Ростовской области проживают почти 2 миллиона мужчин, что составляет чуть меньше половины общей численности населения (46,6%). Причем на селе сильного пола немного больше, чем в городе (48% против 46%).

Ранее Ростовстат опубликовал цены на мясо в Ростовской области. Где его выгоднее всего покупать, читайте здесь.

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