Строители затопили многострадальный Дом актера в Ростове. Кто возместит ущерб?

Компания, судя по данным системы «Спарк», молодая, она появилась в июне 2020 года. Однако ее единственный владелец и гендиректор в одном лице имеет богатый опыт в сфере бизнеса. Тинаков Александр Евгеньевич до основания «Реди-мейд» был директором и владельцем на 99,98% ООО «Внештранс — центр недвижимости» (с 2004 по 2011 годы), гендиректором ООО «Нординвестстрой» (с 2012 по 2014). И пока он возглавлял эту компанию, она стала учредителем СК «Темп», которая тоже занималась подготовкой строительной площадки. После того, как Тинаков ушел с должности гендиректора ООО «Нординвестрстрой», акции СК «Темп» полностью перешли бывшему ИП, занимавшейся продажей домашней утвари, Цилиной Жанне Вячеславовне, которая там же стала и гендиром.