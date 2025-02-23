Строители затопили многострадальный Дом актера в Ростове. Кто возместит ущерб?

Posted 23 февраля, 15:03
Published 23 февраля, 15:03
Modified 23 февраля, 18:06
Updated 23 февраля, 18:06
Работы по сохранению здания до проведения ремонта проходили только в одном крыле, которое принадлежит МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом». Именно это учреждение и выступало в качестве заказчика консервационных работ. Однако в его владениях оказалось не все жилье в крыле здания. Одна из квартир находится в собственности местного жителя. Давид остался единственным жильцом в этой части дома, все остальные квартиры были давно расселены.
Именно этого жильца-свидетеля и не учла бригада рабочих. Когда квартиру Давида затопило, стало очевидно, что консервационные работы усугубили ситуацию с аварийным домом. Оказалось, что крыша полуразобрана, а чугунные батареи на этажах выше сняты. Правда, позже их закрыли и поставили краны. Но к тому моменту из труб утекло достаточно воды, чтобы заполнить деревянные перекрытия между этажами, дойти до второго этажа и там затопить жилую квартиру.
— Я в начале ноября был в Краснодаре. Мне звонит сосед, говорит: «Давид, у тебя из окон течет вода во двор». Потом звонит второй сосед с вопросом, что у меня случилось. Оказывается, батареи наверху сняла фирма, и после подачи отопления моя квартира буквально превратилась в болото! Здесь было по щиколотку воды, а по подоконнику через щель она еще и вытекала во двор, — поделился с RostovGazeta ростовчанин.
На кадрах из жилья можно увидеть и вздувшиеся обои, и черную плесень. Воды было так много, что натяжной потолок провис под ее тяжестью. Ее оттуда спустили и вернули потолок на место, но о потопе напоминает серый ковер, который раньше был контрастным черно-белым. Собравшая всю грязь вода испортила и десятки старых собраний книг, и мебель.
— Ущерб не восполняется, постоянно бесконечные отговорки. Месяц уже нет никакой реакции ни от фирмы, которая все устроила, ни от МБУ, которая ее нанимала, — рассказал мужчина.
Сложнее всего дела обстоят на кухне. Там, помимо вздувшихся обоев и потолка с плесенью, постоянно течет на газовую плиту. Из-за этого хозяину жилья приходится ставить ведра и тазики и убирать их только ненадолго, чтобы приготовить еду или вскипятить чайник. Из-за потопа конфорки покрылись ржавчиной.
— Вот, пошла ржавчина по плите. Я пришел, сначала не понял. Потом смотрю — тут прямо струйкой. Я, естественно, стал ставить тазики, — добавил Давид. — Потому что у нас бесконечные дожди, а крыша течет, и оттуда по перекрытиям до самого второго этажа спускается. Уходишь на работу — оставляешь тазики. Вот таким образом я и Новый год встречал.
МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» искало подрядчика для консервационных работ почти всю осень 2023 года. Сначала заявку пришлось отменить по жалобе, затем желающих сохранить здание не нашлось. На третий раз откликнулись сразу две компании, но выиграла та, что предложила меньшую сумму. За 41 миллион рублей тендер достался ООО «Реди-мейд» из Санкт-Петербурга.
Компания, судя по данным системы «Спарк», молодая, она появилась в июне 2020 года. Однако ее единственный владелец и гендиректор в одном лице имеет богатый опыт в сфере бизнеса. Тинаков Александр Евгеньевич до основания «Реди-мейд» был директором и владельцем на 99,98% ООО «Внештранс — центр недвижимости» (с 2004 по 2011 годы), гендиректором ООО «Нординвестстрой» (с 2012 по 2014). И пока он возглавлял эту компанию, она стала учредителем СК «Темп», которая тоже занималась подготовкой строительной площадки. После того, как Тинаков ушел с должности гендиректора ООО «Нординвестрстрой», акции СК «Темп» полностью перешли бывшему ИП, занимавшейся продажей домашней утвари, Цилиной Жанне Вячеславовне, которая там же стала и гендиром.
«Темп» был ликвидирован в 2016-м по решению ФНС, «Нординвестстрой» обанкротился в 2023-м, а «Внешнтранс» прекратил существование в 2018-м.
Новая компания Александра Тинакова расширилась за несколько лет до 11 человек в штате. МБУ из Ростова стало одним из крупнейших заказчиков для «Реди-мейд». На втором месте — областное ГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1, заплатившая почти 40 миллионов рублей, и администрация города Ачинска (15 миллионов).
В октябре 2024-го фирма хотела участвовать еще в одном аукционе на тендер по усилению грунтов основания фундаментов дома на проспекте Театральном, 40-42/2 в Ростове. Однако «Реди-мейд» не допустили. Возможно, на это решение повлиял индикатор сводного риска, который в сентябре 2024-го упал до среднего уровня.
Владелец затопленного жилья рассказал, что не раз лично обращался и к начальнику МБУ, который недавно занял этот пост, и к прорабам, которые обещали рассчитаться за причиненный квартире ущерб. По его словам, прошло уже почти три месяца — а воз и ныне там.
— Я показывал видео начальнику МБУ, где потоп видно. Говорю ему: «Иван, посмотрите, что делается. Вы почему не реагируете?» А он мне: «Да-да, мы все сделаем», руку мне жмет. Потом я ему уже в декабре звоню, говорю, мол, все разъехались, и строители, и прорабы, всё брошено. А он так удивленно: «Да? А что, еще не сделали? Странно. Я им позвоню сейчас». И опять пропали, — вспоминает Давид.
Подобные беседы были якобы и с прорабами. Те успокаивали ростовчанина и обещали, что возместят ущерб. Такие разговоры шли почти до Нового года, пока след работников не простыл. Возможно, подрядчики ждали, когда им оплатят работу по контракту и не хотели лишней шумихи до тех пор.
— Один мастер, которого я приглашал сразу после потопа, сказал, что только косметический ремонт обойдется в 300-350 тысяч рублей. Другие эксперты ростовские говорили о сумме в 500 тысяч, — уточнил ростовчанин. — Я прорабам предлагал просто прийти отремонтировать то, что из-за них случилось тут. Или возместить деньгами. В итоге они уехали, всякая связь с ними потерялась.
На фото можно увидеть и последствия потопа на других этажах. Там тоже вздулись стены, потолки потрескались, а местами остались тазики с грязной водой, проникающей в подъезд через крышу.
Страшно представить, какой ущерб нанесен памятнику архитектуры, ставшего колыбелью театрального сообщества Дона. В этом доме проживали такие известные мастера своего дела как режиссер Юрий Александрович Завадский, актер и режиссер Николай Иванович Гарин, актеры Вера Петровна Марецкая, Ростислав Янович Плятт, Николай Дмитриевич Мордвинов и многие другие. Соседями главных действующих лиц театра были и постижеры (прим. — мастера по изготовлению и укладке париков), и художники, и дизайнеры, и лингвисты, и музыканты.
Удивительно, что компания из культурной столицы, выполняя работы по сохранению, могла допустить такое кощунственное уничтожение памяти о жизни донских представителей искусства.