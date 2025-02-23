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Posted 23 февраля, 15:49

Published 23 февраля, 15:49

Modified 23 февраля, 15:51

Updated 23 февраля, 15:51

Кота-британца продают в Ростове за 250 тысяч рублей

У вас зашкалит мимимиметр: каких элитных котят продают в Ростове за безумные деньги

23 февраля 2025, 15:49
Фото: 1MI.

Кота-британца продают в Ростове за 250 тысяч рублей

В Ростове на сайтах объявлений можно найти себе котенка на любой вкус. Некоторые отдают питомцев бесплатно «в добрые руки», а кто-то — продает их за безумные, по меркам простых обывателей, деньги. RostovGazeta собрала пять самых дорогих котов и кошек на популярном сайте объявлений.

Мейн-кун в смокинге

Пятерку самых дорогих ростовских котов замыкает Мейн-кун за 55 тысяч рублей. Это — шестимесячный котенок с необычным именем Addison Lаrge Вest. По словам продавца, животное привито и обследовано, у него есть все необходимые ветеринарные документы.

«Окрac — черный дым в смокинге. Ласковый нереально, руки обожает, агрессия не знакома. Ребенок- мечта», — пишет пользовательница.
Мейн-кун в смокинге
Мейн-кун в смокинге.
Фото: Авито. https://avito.ru/rostov-na-donu/koshki/kotenok_meyn_kun_dymnogo_okrasa_5089667706?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing

Ласковый бурманский котенок

Котенка с необычным кофейным цветом шерсти бурманской породы продает Татьяна за 70 тысяч рублей. По словам владелицы, животное обладает «замечательным» характером. Также питомец имеет все необходимые документы и прививки.

«Спать будет в обнимку с Вами, игривый, добрый, классный мальчишечка. Привит, кастрирован, воспитан, имеет документы о происхождении, ветпаспорт, договор», — пишет Татьяна.
Ласковый бурманский котенок
Ласковый бурманский котенок.
Фото: Авито. https://avito.ru/rostov-na-donu/koshki/burma._kotyata_evropeyskoy_burmy_4676346960?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing

Ростовский тигр Лева

За 85 тысяч рублей жительница Ростова Вероника продает котенка с необычным окрасом породы Тойгер. Судя по фотографиям, которые разместила хозяйка хвостатого, внешне животное напоминает игрушечного тигра.

«Тойгер, котик ласковый Лева», — пишет Вероника.
Ростовский тигр Лева
Ростовский тигр Лева.
Фото: Авито. https://avito.ru/rostov-na-donu/koshki/kotenok_toyger_2494650800?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing

Бенгалы для разведения

Другой пользователь из Ростова готов продать сразу двух котов бенгальской породы благородного коричневого цвета для разведения за 120 тысяч рублей. Одному из них исполнился год, а второму — 11 месяцев. Особенностью котов такой породы является необычный рисунок в виде пятен-«розеток».

«От шикарных предков. Чистые тесты. Шерсть шикарная, с переливами», — пишет пользователь.
Бенгалы для разведения
Бенгалы для разведения.
Фото: Авито. https://avito.ru/rostov-na-donu/koshki/bengalskie_super_malchiki_v_razvedenie_3974399328?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing

Дорогой британец

Возглавляет рейтинг самых дорогих котов на сайте объявлений зеленоглазый британец, которого продает житель Ростова-на-Дону.

Интересно, что животных такой породы некоторые ростовчане продают в 10 раз дешевле. Почему пользователь поставил такую цену — в объявлении не указано.

Дорогой британец
Дорогой британец.
Фото: Авито. https://avito.ru/rostov-na-donu/koshki/britanskiy_kotik_4905921883?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
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