У вас зашкалит мимимиметр: каких элитных котят продают в Ростове за безумные деньги

Кота-британца продают в Ростове за 250 тысяч рублей

В Ростове на сайтах объявлений можно найти себе котенка на любой вкус. Некоторые отдают питомцев бесплатно «в добрые руки», а кто-то — продает их за безумные, по меркам простых обывателей, деньги. RostovGazeta собрала пять самых дорогих котов и кошек на популярном сайте объявлений.