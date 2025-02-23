У вас зашкалит мимимиметр: каких элитных котят продают в Ростове за безумные деньги

Posted 23 февраля, 15:49
Published 23 февраля, 15:49
Modified 23 февраля, 15:51
Updated 23 февраля, 15:51
Пятерку самых дорогих ростовских котов замыкает Мейн-кун за 55 тысяч рублей. Это — шестимесячный котенок с необычным именем Addison Lаrge Вest. По словам продавца, животное привито и обследовано, у него есть все необходимые ветеринарные документы.
«Окрac — черный дым в смокинге. Ласковый нереально, руки обожает, агрессия не знакома. Ребенок- мечта», — пишет пользовательница.
Котенка с необычным кофейным цветом шерсти бурманской породы продает Татьяна за 70 тысяч рублей. По словам владелицы, животное обладает «замечательным» характером. Также питомец имеет все необходимые документы и прививки.
«Спать будет в обнимку с Вами, игривый, добрый, классный мальчишечка. Привит, кастрирован, воспитан, имеет документы о происхождении, ветпаспорт, договор», — пишет Татьяна.
За 85 тысяч рублей жительница Ростова Вероника продает котенка с необычным окрасом породы Тойгер. Судя по фотографиям, которые разместила хозяйка хвостатого, внешне животное напоминает игрушечного тигра.
«Тойгер, котик ласковый Лева», — пишет Вероника.
Другой пользователь из Ростова готов продать сразу двух котов бенгальской породы благородного коричневого цвета для разведения за 120 тысяч рублей. Одному из них исполнился год, а второму — 11 месяцев. Особенностью котов такой породы является необычный рисунок в виде пятен-«розеток».
«От шикарных предков. Чистые тесты. Шерсть шикарная, с переливами», — пишет пользователь.
Возглавляет рейтинг самых дорогих котов на сайте объявлений зеленоглазый британец, которого продает житель Ростова-на-Дону.
Интересно, что животных такой породы некоторые ростовчане продают в 10 раз дешевле. Почему пользователь поставил такую цену — в объявлении не указано.
Ранее RostovGazeta назвала самых необычных животных, которых продают жители Ростовской области для домашнего содержания.