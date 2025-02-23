В 2025 году ускорился рост цен на чай, хлеб и сахар в Ростовской области

Согласно данным аналитиков, годовой прирост цен на продукты увеличился с 12,48% в декабре 2024 года до 13,36% в январе 2025 года. Однако за месяц быстрее всего начала увеличиваться стоимость молока и других молочных продуктов — с 15,82% до 17,47%, а также чая, кофе и какао — с 4,19% до 6,87%.