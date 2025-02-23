В 2025 году ускорился рост цен на чай, хлеб и сахар в Ростовской области

Posted 23 февраля, 06:00
Published 23 февраля, 06:00
Modified 23 февраля, 06:02
Updated 23 февраля, 06:02
Согласно данным аналитиков, годовой прирост цен на продукты увеличился с 12,48% в декабре 2024 года до 13,36% в январе 2025 года. Однако за месяц быстрее всего начала увеличиваться стоимость молока и других молочных продуктов — с 15,82% до 17,47%, а также чая, кофе и какао — с 4,19% до 6,87%.
Также ускорился рост цен на мясные продукты — с 6,04% до 7,46%, рыбную продукцию — с 17,53% до 18,36%, масло и жир — с 29,16% до 29,86%, сыр — с 15,22% до 16,93%, сахар — с 6,16% до 7,94%, а еще на хлеб и прочие хлебобулочные изделия — с 15,06% до 15,8%.
Кроме того, есть одна категория продуктов, на которую значительно замедлился рост цен. Речь идет об овощах, в том числе и картофеле. Если с декабре 2024 года прирост составлял 28,95%, то в январе 2025 года показатели упали до 24,12%.
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