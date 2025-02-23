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Posted 23 февраля, 18:33

Published 23 февраля, 18:33

Modified 23 февраля, 18:35

Updated 23 февраля, 18:35

В Ростове иномарка на скорости протаранила частный двор

В машине были дети: в Ростове иномарка на скорости протаранила частный двор

23 февраля 2025, 18:33
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Ростове иномарка на скорости протаранила частный двор

В Ростове иномарка на скорости протаранила частный двор

В Ростове в Пролетарском районе иномарка несколько раз перевернулась и въехала в частный двор. Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале «Ростов главный».

По данным источника, авария произошла на улице Кржижановского. Там автомобиль марки Audi несколько раз перевернулся и въехал во двор. В этот момент в машине находились дети.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что автомобиль опрокинулся набок, а во дворе царит хаос.

«Семья с детьми в машине отделались царапинами», — пишет источник.

Уточним, что комментариев по поводу данного инцидента от официальных источников пока не поступало.

Фото: Телеграм-канал «Ростов главный»
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Иномарка#Инцидент#Происшествия
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