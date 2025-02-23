В машине были дети: в Ростове иномарка на скорости протаранила частный двор

Posted 23 февраля, 18:33
Published 23 февраля, 18:33
Modified 23 февраля, 18:35
Updated 23 февраля, 18:35
По данным источника, авария произошла на улице Кржижановского. Там автомобиль марки Audi несколько раз перевернулся и въехал во двор. В этот момент в машине находились дети.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что автомобиль опрокинулся набок, а во дворе царит хаос.
«Семья с детьми в машине отделались царапинами», — пишет источник.
Уточним, что комментариев по поводу данного инцидента от официальных источников пока не поступало.