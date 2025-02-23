Жители Ростовской области лишились выходного дня на 8 Марта

Posted 23 февраля, 14:55
Published 23 февраля, 14:55
Modified 23 февраля, 14:57
Updated 23 февраля, 14:57
В 2025 году правительство поручило перенести некоторые выходные «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».
В связи с этим день отдыха, который полагался в честь 23 февраля, перенесли на 8 мая. Вместо этого у жителей региона будут длинные майские выходные — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
Также дончане лишились дополнительного дня в марте за выпадающий на субботу Международный женский день. Вместо этого у жителей Ростовской области будут длинные июньские выходные. Нерабочий день перенесли на пятницу, 13 июня.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области и донские работодатели могут предоставить жителям региона дополнительные дни отдыха.