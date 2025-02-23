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Posted 23 февраля, 14:55

Published 23 февраля, 14:55

Modified 23 февраля, 14:57

Updated 23 февраля, 14:57

Жители Ростовской области лишились выходного дня на 8 Марта

Жители Ростовской области лишились выходного дня на 8 Марта

23 февраля 2025, 14:55
Фото: 1MI.
Из-за переноса выходных россияне, в том числе и жители Ростовской области, не будут отдыхать в понедельник за выпадающий на субботу праздничный день 8 марта. Соответствующее постановление можно найти на сайте российского правительства.

В 2025 году правительство поручило перенести некоторые выходные «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

В связи с этим день отдыха, который полагался в честь 23 февраля, перенесли на 8 мая. Вместо этого у жителей региона будут длинные майские выходные — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Также дончане лишились дополнительного дня в марте за выпадающий на субботу Международный женский день. Вместо этого у жителей Ростовской области будут длинные июньские выходные. Нерабочий день перенесли на пятницу, 13 июня.

Минтруд сообщил о введении дополнительных выходных в Ростовской области
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Ранее стало известно, что власти Ростовской области и донские работодатели могут предоставить жителям региона дополнительные дни отдыха.

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