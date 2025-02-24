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Posted 24 февраля, 15:20

Published 24 февраля, 15:20

Modified 24 февраля, 15:22

Updated 24 февраля, 15:22

Бездомный в Ростове

Бастрыкин потребовал уголовного дела из-за видео с избиением бездомного в Ростове

24 февраля 2025, 15:20
Фото: Видео ТГ «Это Ростов». 1MI. Бездомный в Ростове
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту жестокого избиения человека, видео с которым появилось в ростовских соцсетях. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне в ростовских телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой несколько человек применяют физическое насилие по отношению с неизвестному мужчине.

На видео его бьют палками, обливают краской и обжигают раскаленным предметом. Источники утверждали, что кадры были сделаны в одном из заброшенных домов в Ростове.

В данный момент полиция проводит проверку по этому поводу. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде возбудить уголовное дело.

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Видео: ТГ «Это Ростов». 1MI. Бездомный в Ростове

Ранее в Следкоме обратили внимание на группу дебоширов, которая на протяжении длительного времени устраивала массовые драки в Ростове и оставалась безнаказанной.

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