Бастрыкин потребовал уголовного дела из-за видео с избиением бездомного в Ростове

Posted 24 февраля, 15:20
Published 24 февраля, 15:20
Modified 24 февраля, 15:22
Updated 24 февраля, 15:22
Напомним, накануне в ростовских телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой несколько человек применяют физическое насилие по отношению с неизвестному мужчине.
На видео его бьют палками, обливают краской и обжигают раскаленным предметом. Источники утверждали, что кадры были сделаны в одном из заброшенных домов в Ростове.
В данный момент полиция проводит проверку по этому поводу. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде возбудить уголовное дело.
Ранее в Следкоме обратили внимание на группу дебоширов, которая на протяжении длительного времени устраивала массовые драки в Ростове и оставалась безнаказанной.