Благодаря «зонтичному» механизму Корпорации МСП бизнес привлек 470 млрд рублей

Posted 24 февраля, 12:25
Published 24 февраля, 12:25
Modified 24 февраля, 12:30
Updated 24 февраля, 12:30
Этот «зонтичный» механизм реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Финансовую поддержку получили более тридцати восьми тысяч предпринимателей, пишет tass.ru.
Лидерами по объему привлеченного финансирования стали несколько отраслей. Так, обрабатывающие производства привлекли 106,4 млрд рублей, инфраструктурное строительство — 48,9 млрд рублей, транспортировка и хранение — 34,8 млрд рублей. В число лидеров также вошли: научно-техническая деятельность (17 млрд рублей), информация и связь (16,1 млрд), сельское хозяйство (15,4 млрд), гостиницы и общепит (12,1 млрд).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку через «зонтичные» поручительства, удвоилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 38 000. Из них более 92 процентов приходится на микро- и малые предприятия, которым особенно сложно привлекать заемные средства из-за отсутствия залогов.
В 2024 году некоторые отрасли показали наибольший рост в получении поддержки по сравнению с 2023 годом. Лидером стала сфера услуг, где прирост составил 215 процентов. Второе место заняли культура и спорт с показателем прироста 200 процентов. Также значительный рост продемонстрировали гостиницы и общепит (145 процентов) и отрасль транспортировки и хранения (137 процентов).
Первое место по объему привлеченного финансирования занимает Москва (99,8 млрд рублей). На втором месте — петербургские предприниматели, которые привлекли 34,2 млрд рублей. Замыкает топ-3 Московская область (26,3 млрд рублей). Также в число лидеров вошли: Краснодарский край (20 млрд), Свердловская область (16,6 млрд) и Новосибирская область (13,3 млрд). Значительный объем финансирования также отмечается в Ростовской (12,9 млрд), Нижегородской (10,4 млрд), Воронежской (10,3 млрд) и Самарской областях (10,1 млрд).
Объем поддержки вырос и в новых регионах. Так, в Донецкой Народной Республике за счет «зонтичных» поручительств бизнес привлек 586 млн рублей, в Луганской Народной Республике — 299 млн рублей, в Запорожской области — 83 млн рублей, в Херсонской — 44 млн рублей. Количество получателей поддержки в новых регионах составило примерно 330.
В Республике Тыва количество получателей поддержки возросло в шесть раз. В Адыгее рост составил пять и более раз, в Калмыкии и Дагестане — в четыре и более раз. Также значительный рост наблюдается в Бурятии, Ингушетии и Республике Саха (Якутия). Кроме того, увеличилось количество субъектов МСБ, воспользовавшихся поддержкой, в Северной Осетии — Алании, Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях. Аналогичная тенденция отмечается на Камчатке, Ямале и Курской области, где рост составил три и более раза.
Напомним, «зонтичные» поручительства были введены в 2021 году Корпорацией МСП при поддержке Минэкономразвития России по поручению главы государства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За время своего существования этот механизм показал свою эффективность. Благодаря этому механизму предприниматели смогли привлечь около 1 трлн рублей на развитие бизнеса. В 2025 году планируется продолжить эту программу в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».