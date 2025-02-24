Благодаря «зонтичному» механизму Корпорации МСП бизнес привлек 470 млрд рублей

В Республике Тыва количество получателей поддержки возросло в шесть раз. В Адыгее рост составил пять и более раз, в Калмыкии и Дагестане — в четыре и более раз. Также значительный рост наблюдается в Бурятии, Ингушетии и Республике Саха (Якутия). Кроме того, увеличилось количество субъектов МСБ, воспользовавшихся поддержкой, в Северной Осетии — Алании, Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях. Аналогичная тенденция отмечается на Камчатке, Ямале и Курской области, где рост составил три и более раза.