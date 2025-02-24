Большой парад планет в конце февраля увидят жители Ростовской области

Последние можно наблюдать в южной части неба, на некотором удалении от других четырех. Почти все объекты настолько яркие, что их легко можно увидеть без специального оптического оборудования. Исключением можно назвать только Уран и Нептун. Чтобы их наблюдать, понадобится хотя бы полевой бинокль или небольшой любительский телескоп.