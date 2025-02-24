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Posted 24 февраля, 18:23

Published 24 февраля, 18:23

Modified 24 февраля, 18:25

Updated 24 февраля, 18:25

Большой парад планет в конце февраля увидят жители Ростовской области

Большой парад планет в конце февраля увидят жители Ростовской области

24 февраля 2025, 18:23
Фото: Николай Дёмин. Большой парад планет в конце февраля увидят жители Ростовской области
Сразу семь планет и спутник Земли выстроятся в одну линию вечером над горизонтом. Увидеть «парад планет» жители Ростовской области смогут в последний день зимы, 28 февраля, рассказал RostovGazeta заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.

Ученый отметил, что в астрономии такого термина как «парад планет» не существует. Но расположение их действительно будет довольно примечательным.

— Четыре планеты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун — будут находиться в очень узком юго-западном секторе небосвода в непосредственной визуальной близости друг от друга, — поделился Николай Дёмин. — Там же расположится Луна, которая будет вблизи фазы новолуния, и еще три планеты — Марс, Юпитер и Уран.

Последние можно наблюдать в южной части неба, на некотором удалении от других четырех. Почти все объекты настолько яркие, что их легко можно увидеть без специального оптического оборудования. Исключением можно назвать только Уран и Нептун. Чтобы их наблюдать, понадобится хотя бы полевой бинокль или небольшой любительский телескоп.

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Чтобы полюбоваться семью планетами, выстроенными в ряд над горизонтом, лучше всего выбраться за город. Сатурн, Меркурий, Нептун и Луна будут находиться крайне низко в этот момент, поэтому стоит найти место с открытым юго-западным горизонтом.

Однако уникальным это явление сложно назвать. Подобные конфигурации можно наблюдать практически ежегодно. А «парады планет», в которых участвует другое количество планет, — еще чаще.

— Очень похожие конфигурации планет были видны на небосводе в 2016, 2020, 2022, 2023 годах, а со времени предыдущего «парада планет» прошло лишь чуть более месяца — он состоялся 21 января 2025 года, — уточнил ростовский астроном.

О самых интересных астрономических событиях 2025 года можно узнать из другого материала RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Космос#Астрономия#Планета#Астроном#Астрономические явления
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