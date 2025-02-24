Депутат Водолацкий спрогнозировал снижение числа атак на Ростовскую область

Posted 24 февраля, 12:57
Published 24 февраля, 12:57
Modified 24 февраля, 13:12
Updated 24 февраля, 13:12
Собеседник напоминает, что донской край — это логистический центр и хаб для всего, что происходит на новых территориях. Именно поэтому Ростовская область является одной из основных целей Украины.
«Мы уже говорили, что наш регион будет подвергаться очень мощным массированным атакам со стороны террористов ВСУ. Это и ракеты, и беспилотники дальнего применения. И мы видим — сейчас каждый день пытаются атаковать донскую землю. Мы даже не обо всех попытках знаем. Но наша ПВО, наши подразделения их успешно отражают», — отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер подчеркивает главное — Ростовская область хорошо защищена.
«Но когда идет массированная трехступенчатая атака, некоторые беспилотники прорываются. Это мы наблюдали в Первомайском районе. Наши ПВО физически не могли перезарядиться. Они сбили беспилотники. Но, получилось, что над городом», — объясняет депутат.
Собеседник уточняет, что сейчас по всему периметру донского края дежурят патрули казаков. Они отслеживают нападение на наш регион, закрывая сотни маршрутов.
По словам депутата, попытки украинских атак скоро пойдут на спад — их будет становиться все меньше. Произойдет это после того, как Америка откажется от поставок Украине, а сама Европа их не потянет.
Собеседник объясняет, что снижению числа попыток атак способствуют и достижения наших бойцов в зоне СВО.
«У нас идет системное освобождение территорий от нацистов на всех направлениях — и на Кураховском, и на Первомайском. На Харьковском направлении мы продвигаемся вперед. И если в Луганской Народной Республике раньше оставалось четыре села в серой зоне — сейчас остается одно, и ЛНР будет освобождена», — подчеркивает Виктор Водолацкий.
Красноармейск (Покровск), по словам депутата, «взят в клещи». Наши войска перерезали основные поставки вооружения, техники и продовольствия с Днепропетровска.
«В Часов Яре центр уже наш, российский. Остались два микрорайона и операция по освобождению будет завершена. На линиях Запорожского и Херсонского направлений мы тоже продвигаемся вперед. Попытки контратаковать наши подразделения не увенчаются успехом», — уточняет собеседник.
Депутат подчеркивает, что за эту неделю на Кинбурнской косе, где стоит бригада «Дон», трижды были отбиты атаки диверсионных групп ВСУ на лодках. И в этой работе, по словам собеседника, есть заслуга добровольцев из нашей Ростовской области.
Ранее RostovGazeta сообщала, что житель Ростовской области подорвался на мине, когда собирал металлолом на территории ДНР.