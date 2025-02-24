Резкое потепление спрогнозировали в Ростове-на-Дону

Posted 24 февраля, 07:36
Published 24 февраля, 07:36
Modified 24 февраля, 07:41
Updated 24 февраля, 07:41
По данным сервиса «Яндекс.Погода», конец месяца и недели будет теплее, чем в предыдущие дни. В течение недели температура воздуха составит порядка -6…-4 градусов днем и -11 — ночью. В четверг, 27 февраля, ожидается -2 и -7 соответственно. На следующий день впервые за долгое время обещают плюсовую температуру: +1 градус.
С началом весны станет еще теплее. Столбик термометра покажет +2 градуса днем и всего -2 — ночью. После 11-градусных морозов в городе это настоящее потепление.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда стихнет метель в Ростовской области.