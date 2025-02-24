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Posted 24 февраля, 07:36

Published 24 февраля, 07:36

Modified 24 февраля, 07:41

Updated 24 февраля, 07:41

Теплая дождливая погода в Ростове

Резкое потепление спрогнозировали в Ростове-на-Дону

24 февраля 2025, 07:36
Фото: rostovgazeta.ru. Теплая дождливая погода в Ростове

До +1 градуса потеплеет к концу недели в Ростове-на-Дону

Синоптики обещают потепление в Ростове к концу недели. К 1 марта столбик термометра поднимется до +1 градуса.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», конец месяца и недели будет теплее, чем в предыдущие дни. В течение недели температура воздуха составит порядка -6…-4 градусов днем и -11 — ночью. В четверг, 27 февраля, ожидается -2 и -7 соответственно. На следующий день впервые за долгое время обещают плюсовую температуру: +1 градус.

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С началом весны станет еще теплее. Столбик термометра покажет +2 градуса днем и всего -2 — ночью. После 11-градусных морозов в городе это настоящее потепление.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Потепление#Март#Февраль
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