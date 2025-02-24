Резкое потепление спрогнозировали в Ростове-на-Дону

По данным сервиса «Яндекс.Погода», конец месяца и недели будет теплее, чем в предыдущие дни. В течение недели температура воздуха составит порядка -6…-4 градусов днем и -11 — ночью. В четверг, 27 февраля, ожидается -2 и -7 соответственно. На следующий день впервые за долгое время обещают плюсовую температуру: +1 градус.