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Posted 24 февраля, 09:27

Published 24 февраля, 09:27

Modified 24 февраля, 09:29

Updated 24 февраля, 09:29

Автобус в Ростове

Два автобуса после ДТП разбросало по мосту Сиверса в Ростове

24 февраля 2025, 09:27
Фото: rostovgazeta.ru. Автобус в Ростове
В Ростове два автобуса на мосту Сиверса не смогли разъехаться. Фото с места аварии публикуют очевидцы 24 февраля.

Кадры появились в telegram-канале «Ростов Главный». По словам свидетелей ДТП, один из автобусов после столкновения буквально развернуло на 180 градусов.

Судя по виду транспорта на фото, он не является общественным и предназначен, скорее всего, для сотрудников предприятий.

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Официальной информации о происшествии пока нет. В Госавтоинспекции по Ростовской области еще не комментировали ДТП, поэтому неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее стало известно о ДТП фуры с газом и легковушки. Жесткая авария произошла на трассе недалеко от города Шахты.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Автобусы#Шахты#Авария#Ростов#Госавтоинспекция#Происшествия
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