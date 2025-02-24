Два автобуса после ДТП разбросало по мосту Сиверса в Ростове

Posted 24 февраля, 09:27
Published 24 февраля, 09:27
Modified 24 февраля, 09:29
Updated 24 февраля, 09:29
Кадры появились в telegram-канале «Ростов Главный». По словам свидетелей ДТП, один из автобусов после столкновения буквально развернуло на 180 градусов.
Судя по виду транспорта на фото, он не является общественным и предназначен, скорее всего, для сотрудников предприятий.
Официальной информации о происшествии пока нет. В Госавтоинспекции по Ростовской области еще не комментировали ДТП, поэтому неизвестно, есть ли пострадавшие.
Ранее стало известно о ДТП фуры с газом и легковушки. Жесткая авария произошла на трассе недалеко от города Шахты.