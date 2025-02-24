«Единая Россия» остановила членство в партии главы донского Минсельхоза Рачаловского

Posted 24 февраля, 12:50
Published 24 февраля, 12:50
Modified 24 февраля, 12:56
Updated 24 февраля, 12:56
Министра сельского хозяйства донского края Константина Рачаловского отправили под домашний арест. Пробудет он там до середины апреля.
Сегодня стало известно — его членство в партии приостановлено.
«Такая процедура выполняется в соответствии с партийными нормами», — объяснили в пресс-службе регионального отделения партии власти RostovGazeta.
Что же касается советника губернатора Виктора Гончарова, которого отправили в СИЗО на два месяца — он членом партии не являлся. Это также отметили в пресс-службе.
Напомним, что задержанию Гончарова предшествовал проведенный дома у чиновника обыска.