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Posted 24 февраля, 12:50

Published 24 февраля, 12:50

Modified 24 февраля, 12:56

Updated 24 февраля, 12:56

«ЕР» приостановила членство в партии арестованного в Ростове министра Рачаловского

«Единая Россия» остановила членство в партии главы донского Минсельхоза Рачаловского

24 февраля 2025, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru. «ЕР» приостановила членство в партии арестованного в Ростове министра Рачаловского

«Единая Россия» приостановила членство в партии главы донского Минсельхоза

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Эксклюзив
Членство Константина Рачаловского в партии приостановлено, сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Министра сельского хозяйства донского края Константина Рачаловского отправили под домашний арест. Пробудет он там до середины апреля.

Сегодня стало известно — его членство в партии приостановлено.

«Такая процедура выполняется в соответствии с партийными нормами», — объяснили в пресс-службе регионального отделения партии власти RostovGazeta.
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Что же касается советника губернатора Виктора Гончарова, которого отправили в СИЗО на два месяца — он членом партии не являлся. Это также отметили в пресс-службе.

Напомним, что задержанию Гончарова предшествовал проведенный дома у чиновника обыска.

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