ЕС ввел персональные санкции против ростовского спортсмена Никиты Нагорного

Posted 24 февраля, 12:29
Published 24 февраля, 12:29
Modified 24 февраля, 12:31
Updated 24 февраля, 12:31
Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и олимпийский чемпион 2021 года. Он помог российской сборной завоевать медаль Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике.
Согласно регламенту, против спортсмена ввели индивидуальные санкции в связи с поддержкой спецоперации на территории Украины и передачей подарков российским войскам. Также, по данным документа, Нагорный якобы был причастен к массовым похищениям, незаконной депортации и принудительному перемещению детей из Украины на территорию России.
В перечень персональных санкций также вошли компания «Донобувь» и предприниматель Владислав Лобаев.