ЕС ввел персональные санкции против ростовского спортсмена Никиты Нагорного

Согласно регламенту, против спортсмена ввели индивидуальные санкции в связи с поддержкой спецоперации на территории Украины и передачей подарков российским войскам. Также, по данным документа, Нагорный якобы был причастен к массовым похищениям, незаконной депортации и принудительному перемещению детей из Украины на территорию России.