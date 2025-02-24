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Posted 24 февраля, 12:29

Published 24 февраля, 12:29

Modified 24 февраля, 12:31

Updated 24 февраля, 12:31

ЕС ввел против ростовского спортсмена Никиты Нагорного персональные санкции

ЕС ввел персональные санкции против ростовского спортсмена Никиты Нагорного

24 февраля 2025, 12:29
Фото: NikushkaRus | Никита Нагорный/ВК. ЕС ввел против ростовского спортсмена Никиты Нагорного персональные санкции
Сюжет
Санкции
Страны ЕС утвердили новый, 16-й, пакет санкций против Российской Федерации. Список включает в себя 48 индивидуальных лиц, в число которых вошел и спортсмен Никита Нагорный.

Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и олимпийский чемпион 2021 года. Он помог российской сборной завоевать медаль Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике.

Согласно регламенту, против спортсмена ввели индивидуальные санкции в связи с поддержкой спецоперации на территории Украины и передачей подарков российским войскам. Также, по данным документа, Нагорный якобы был причастен к массовым похищениям, незаконной депортации и принудительному перемещению детей из Украины на территорию России.

В перечень персональных санкций также вошли компания «Донобувь» и предприниматель Владислав Лобаев.

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