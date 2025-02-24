Евросоюз ввел санкции против ростовского производителя обуви

Posted 24 февраля, 17:28
Published 24 февраля, 17:28
Modified 24 февраля, 17:30
Updated 24 февраля, 17:30
Причиной для европейских санкций стало то, что компания принимает на работу участников спецоперации.
По данным системы «Спарк», закрытое акционерное общество «Донобувь» зарегистрировано в 1992 году. Основной отраслью организации является производство обуви. Компания зарегистрирована в Ростове.
Напомним, в перечень персональных санкций также вошли предприниматель Владислав Лобаев и чемпион мира Никита Нагорный.