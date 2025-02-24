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Posted 24 февраля, 17:28

Published 24 февраля, 17:28

Modified 24 февраля, 17:30

Updated 24 февраля, 17:30

Евросоюз ввел санкции против ростовского производителя обуви

Евросоюз ввел санкции против ростовского производителя обуви

24 февраля 2025, 17:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Санкции
Страны Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против Российской Федерации. В списке указаны 48 индивидуальных лиц, в число которых вошла и ростовская компания «Донобувь».

Причиной для европейских санкций стало то, что компания принимает на работу участников спецоперации.

По данным системы «Спарк», закрытое акционерное общество «Донобувь» зарегистрировано в 1992 году. Основной отраслью организации является производство обуви. Компания зарегистрирована в Ростове.

Напомним, в перечень персональных санкций также вошли предприниматель Владислав Лобаев и чемпион мира Никита Нагорный.

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