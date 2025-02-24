Фермеры массово уходят из агробизнеса в Ростовской области

По словам эксперта, такая проблема характерна для российского бизнеса в целом. Так, 15 лет назад в стране было более 300 тысяч фермеров, а теперь — 200 тысяч. В регионе за этот период количество хозяйств уменьшилось с 17 до 7 тысяч.