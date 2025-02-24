Фермеры массово уходят из агробизнеса в Ростовской области

Posted 24 февраля, 14:45
Published 24 февраля, 14:45
Modified 24 февраля, 14:49
Updated 24 февраля, 14:49
«РБК Ростов» пишет, что вместе с уходом фермеров снизились и результаты агробизнеса. Так, урожайность зерновых культур и подсолнечника упали на 30%.
При этом сокращение количества фермеров произошло характерно и для животноводства. Так, еще в начале 2024 года в регионе действовали около 7,6 тысячи животноводческих хозяйств. Сейчас их количество едва превышает 7 тысяч.
По словам Александра Родина, данная тенденция связана с отсутствием должной поддержки фермерства, в том числе и начинающих предпринимателей, и отсутствием прозрачности при реализации госпрограмм АПК.
«Для начинающих фермеров должны быть пониженные ставки, или, точнее, стартовая субсидия», — сообщает Родин.
По словам эксперта, такая проблема характерна для российского бизнеса в целом. Так, 15 лет назад в стране было более 300 тысяч фермеров, а теперь — 200 тысяч. В регионе за этот период количество хозяйств уменьшилось с 17 до 7 тысяч.