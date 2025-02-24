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Posted 24 февраля, 14:45

Published 24 февраля, 14:45

Modified 24 февраля, 14:49

Updated 24 февраля, 14:49

Поле огороженное забором

Фермеры массово уходят из агробизнеса в Ростовской области

24 февраля 2025, 14:45
Фото: Pavel Neznanov/Unsplash. Поле огороженное забором

В Ростовской области больше 400 фермеров ушли из агробизнеса

В Ростовской области более четырех сотен фермерских хозяйств прекратили свое существование в 2024 году. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на слова президента областной Ассоциации крестьянских хозяйств Александра Родина.

«РБК Ростов» пишет, что вместе с уходом фермеров снизились и результаты агробизнеса. Так, урожайность зерновых культур и подсолнечника упали на 30%.

При этом сокращение количества фермеров произошло характерно и для животноводства. Так, еще в начале 2024 года в регионе действовали около 7,6 тысячи животноводческих хозяйств. Сейчас их количество едва превышает 7 тысяч.

По словам Александра Родина, данная тенденция связана с отсутствием должной поддержки фермерства, в том числе и начинающих предпринимателей, и отсутствием прозрачности при реализации госпрограмм АПК.

«Для начинающих фермеров должны быть пониженные ставки, или, точнее, стартовая субсидия», — сообщает Родин.

По словам эксперта, такая проблема характерна для российского бизнеса в целом. Так, 15 лет назад в стране было более 300 тысяч фермеров, а теперь — 200 тысяч. В регионе за этот период количество хозяйств уменьшилось с 17 до 7 тысяч.

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#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фермеры#Зерновые культуры#Животноводство#Урожайность
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