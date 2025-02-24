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Posted 24 февраля, 08:56

Published 24 февраля, 08:56

Modified 24 февраля, 09:36

Updated 24 февраля, 09:36

Грузовик с газом перевернулся на трассе в Ростовской области

Грузовик с газом перевернулся на трассе в Ростовской области

24 февраля 2025, 08:56
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Грузовик с газом перевернулся на трассе в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП опрокинулся грузовик с газом. Фура оказалась в кювете, а на обочине вверх колесами перевернулся кроссовер.

Кадры с места происшествия опубликовали местные СМИ 24 февраля. По информации «КВУ Шахты», видео сняли около 09.00 мск проезжавшие мимо автомобилисты. На видео заметно белую дымку, которая исходит от фуры.

— Грузовик с газом перевернулся на трассе Новочеркасск — Каменоломни, недалеко от Шахт, — говорит автор ролика.
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Видео: t.me/shahtyKVU. Кадры с места происшествия опубликовали местные СМИ 24 февраля.

В комментариях уточнили, что именно перевозил грузовик.

— Там был кислород, — отметил другой очевидец.

Официальной информации об обстоятельствах аварии и ее последствиях пока нет.

Накануне ночью три человека погибли в жутком ДТП с грузовиком.

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