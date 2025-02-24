Грузовик с газом перевернулся на трассе в Ростовской области

Posted 24 февраля, 08:56
Published 24 февраля, 08:56
Modified 24 февраля, 09:36
Updated 24 февраля, 09:36
Кадры с места происшествия опубликовали местные СМИ 24 февраля. По информации «КВУ Шахты», видео сняли около 09.00 мск проезжавшие мимо автомобилисты. На видео заметно белую дымку, которая исходит от фуры.
— Грузовик с газом перевернулся на трассе Новочеркасск — Каменоломни, недалеко от Шахт, — говорит автор ролика.
В комментариях уточнили, что именно перевозил грузовик.
— Там был кислород, — отметил другой очевидец.
Официальной информации об обстоятельствах аварии и ее последствиях пока нет.
Накануне ночью три человека погибли в жутком ДТП с грузовиком.