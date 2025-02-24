Идеальный партнёр или мошенник? Как дипфейки обманывают россиян на сайтах знакомств

Для того чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв, мошенники используют дипфейки, создавая видео- и фотоизображения с реальными людьми или полностью вымышленными персонажами. Георгий Габолаев отмечает, что такие профили могут выглядеть очень привлекательно и «реалистично». Технологии дипфейков позволяют создать видео, на которых человек (или вымышленный персонаж) разговаривает или выполняет другие действия, что делает профиль еще более убедительным.