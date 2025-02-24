Идеальный партнёр или мошенник? Как дипфейки обманывают россиян на сайтах знакомств

Posted 24 февраля, 13:42
Published 24 февраля, 13:42
Modified 24 февраля, 13:44
Updated 24 февраля, 13:44
Злоумышленники, используя графические программы и искусственный интеллект, генерируют изображения, которые очень трудно, а иногда и почти невозможно отличить от настоящих. Поговорили с экспертами и узнали, какие схемы используют на сайтах знакомств и зачем, а также о том, как распознать мошенников.
Георгий Габолаев, основатель и генеральный директор компании «Группа-А», специализирующийся на полном юридическом сопровождении бизнеса, объясняет: мошенничество с использованием дипфейков — это относительно новая, но стремительно развивающаяся схема, основанная на манипуляциях с изображениями и видео.
«Мошенники создают фальшивые анкеты на сайтах знакомств, используя изображения, которые в реальности не принадлежат людям, изображенным на этих фотографиях. Иногда используются полностью вымышленные личности, созданные с помощью искусственного интеллекта», — отмечает эксперт.
Павел Коваленко, директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита», специалист по информационной безопасности, предупреждает об опасности фишинговых ссылок. Именно их мошенники часто рассылают своим собеседникам на сайтах знакомств.
«Собеседник предлагает сходить на выставку, купить билет в кино, заказать подарок. При переходе на сайт, который подделан под существующий, человек оставляет свои банковские данные, после чего преступники могут украсть его средства. Другая схема — выведывание персональных данных, данных для доступа к банковским приложения через манипуляции», — объясняет эксперт Павел Коваленко.
На сайтах знакомств часто работают мошенники, которые после установления доверия предлагают «выгодные» инвестиции — якобы помогают вложиться в криптовалюту, акции или редкие товары.
Для того чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв, мошенники используют дипфейки, создавая видео- и фотоизображения с реальными людьми или полностью вымышленными персонажами. Георгий Габолаев отмечает, что такие профили могут выглядеть очень привлекательно и «реалистично». Технологии дипфейков позволяют создать видео, на которых человек (или вымышленный персонаж) разговаривает или выполняет другие действия, что делает профиль еще более убедительным.
«Зачем это нужно? Мошенники таким образом создают образы „идеальных“ партнёров, которые привлекают внимание пользователей. Эти фальшивые личности начинают общаться с жертвами, зачастую в очень эмоциональной и близкой манере. Впоследствии мошенники начинают манипулировать чувствами своих жертв, создавая ситуацию, в которой человек начинает доверять собеседнику, а затем становится легко уязвим для финансовых манипуляций», — объясняет эксперт.
Один из более сложных вариантов мошенничества — использование технологий дипфейков для видеозвонков. Мошенники могут создавать записи с видео, на которых человек «разговаривает» с жертвой, используя синтез речи и видеомонтаж.
«Такие видео могут быть настолько реальными, что жертва не сможет сразу понять, что общается не с реальным человеком, а с искусственно сгенерированным образом», — говорит Георгий Габолаев.
Эксперт объясняет: мошенники используют такие видео для создания доверительных отношений с жертвой, чтобы она продолжала общение и была готова выполнить дальнейшие просьбы или требования. Они могут манипулировать жертвой, обещая встречу или помощь, и затем требовать деньги для «решения проблемы».
Как только мошенники завоевывают доверие своих жертв, они начинают применять более прямые схемы для обмана. Очень часто мошенники изображают ситуации, в которых их персонажи нуждаются в помощи: например, беда с родственниками, срочная медицинская помощь, проблемы с работой или финансовые затруднения.
«Эти просьбы сопровождаются эмоциональными видео и сообщениями, где „человек“ выглядит искренне обеспокоенным и нуждающимся в деньгах. На этом этапе мошенники начинают пытаться выудить деньги у жертв, создавая ситуации, в которых люди чувствуют себя обязанными помочь. Они могут просить небольшие суммы для „решения проблемы“, но в дальнейшем обманы продолжаются, становясь более серьёзными», — подчеркивает Георгий Габолаев.
Среди наиболее распространенных схем мошенничества с дипфейками Георгий Габолаев отмечает создание «романтических отношений» с целью получения денег. Он объясняет: мошенники строят доверительные отношения, изображая на фото и видео идеального партнёра. Они часто используют дипфейки для создания ложных фотографий или видеозаписей, где якобы изображённый «партнёр» демонстрирует свою привязанность и намерение встретиться. В какой-то момент такой человек может начать просить деньги на оплату поездки, лечения, или других «неотложных нужд».
«Мошенники таким образом стремятся обмануть людей, заставляя их поверить в романтические отношения и в то, что помощь будет использована для „совместного будущего“. В результате жертвы переводят деньги, надеясь на будущие отношения», — говорит Габолаев.
Угодить в сети, расставленные мошенниками на сайтах знакомств, к сожалению, очень легко. Жертвами нередко становятся даже опытные и технически подкованные пользователи. Однако есть своего рода «красные флаги», которые должны как минимум насторожить пользователя. На что обратить внимание и по каким признакам можно догадаться, что вы имеете дело с мошенником?
Подозрения должны появиться, если собеседник пытается узнать у вас необычную для такого общения информацию — персональные данные или даже банковские данные, отмечает Павел Коваленко. Злоумышленники могут предлагать продолжить общение на других платформах, например, в мессенджерах, и перейти на сомнительные ресурсы. Мошенники также будут манипулировать и оказывать на вас давление.
«Если у вас появились подозрения, прекратите общение и пожалуйтесь на профиль пользователя. Так вы поможете другим людям не стать жертвой мошенничества Также для проверки личности можно сделать реверсивный поиск по фото или попросить видеозвонок, если человек отказывается — это явный red flag, проверить профиль в других соцсетях», — поясняет Павел Коваленко.
«Одним из основных признаков мошенничества с использованием дипфейков является наличие фото и видео, которые кажутся слишком идеальными или высококачественными. Такие изображения могут быть слишком отредактированными или выглядеть слишком „гладкими“ для реальных людей», — объясняет Георгий Габолаев.
Габолаев также советует обращать внимание на качество видеозвонков, особенно на первых этапах общения. Они могут выглядеть неестественными — с задержкой в изображении и в звуке, со странными движениями губ собеседника, с отсутствием у него эмоций. Насторожить должны и искусственные паузы в разговоре. Все это, считает эксперт, может быть признаком применения дипфейков.
«Если вы сомневаетесь в подлинности фото, можете воспользоваться сервисами для поиска изображений, такими как Google Images, чтобы проверить, не использовались ли они на других сайтах или в других контекстах», — рекомендует эксперт.
Если собеседник предоставляет вам информацию о своей жизни, а она не совпадает с действительностью или содержит логические несоответствия, это тоже повод насторожиться. Георгий Габолаев приводит такой пример: если в разговоре с вами упоминаются странные обстоятельства, например, невероятные истории о работе, частых поездках, медицинских процедурах, это может быть попыткой манипулировать вашими эмоциями.
Один из самых явных признаков мошенничества — просьба о деньгах, особенно если вы общаетесь с человеком, которого буквально только что встретили онлайн.
«Мошенники часто используют срочные и эмоциональные ситуации, чтобы побудить вас отправить деньги. Обычные люди, даже если они искренни, не просят у других незнакомцев значительных сумм», — объясняет Габолаев.
Мошенники часто развивают отношения слишком быстро, проникая в личное пространство жертвы. Если человек начинает называть вас «другом на всю жизнь» или «любовью всей жизни» уже после нескольких разговоров, это может быть попыткой манипуляции для создания эмоциональной зависимости.
Если собеседник ведет себя слишком идеально или его реакция кажется неестественной, это может быть сигналом о том, что человек на другом конце экрана не настоящий. Особое внимание стоит уделить необычным паузам в диалогах, странному темпу общения или негибкости в реакциях.
Мошенничество с использованием дипфейков — это новая и достаточно серьезная угроза. Под ударом находятся пользователи различных сайтов знакомств, и, увы, от проблем не застрахован никто.
Чтобы минимизировать риск обмана, стоит сохранять особую внимательность и тщательно наблюдать за поведением собеседников. Важно обращать внимание на «красные флаги», о которых рассказали эти эксперты:
Сталкивались ли вы или ваши близкие с мошенниками на сайтах знакомств? Расскажите об этом опыте!