rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 14:13

Published 24 февраля, 14:13

Modified 24 февраля, 14:15

Updated 24 февраля, 14:15

В Ростове-на-Дону

Инфляция в Ростовской области достигла почти 10%. Что подорожало больше всего?

24 февраля 2025, 14:13
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону

За январь инфляция подскочила до 10% в Ростовской области

В Ростовской области заметно выросла инфляция. Актуальные данные по итогам января 2025 года опубликовали на сайте Центрального Банка России 24 февраля.

Общая инфляция составила 9,97%, когда в декабре 2024-го она достигала 9,46%. Это число оказалось выше, чем показатель по Южному федеральному округу (9,8%) и по России (9,92%).

Больше всего в январе увеличились цены на продукты. Инфляция по ним составила 13,36%. Услуги подорожали на 11,08%, а непродовольственные товары — на 5,46%.

За год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%
Узнать подробнее

Эксперты считают, что такой скачок инфляции произошел из-за увеличения затрат производителей и поставщиков различных услуг и товаров, а также сокращение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках.

Читайте также:
Кафе и рестораны Ростовской области резко подняли ценыВ 2025 году ускорился рост цен на чай, хлеб и сахар в Ростовской областиПлата за детский сад выросла почти на 10% в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Центральный Банк России#Цены#Инфляция#Продукты#Услуги#Южный федеральный округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика