Инфляция в Ростовской области достигла почти 10%. Что подорожало больше всего?

Posted 24 февраля, 14:13
Published 24 февраля, 14:13
Modified 24 февраля, 14:15
Updated 24 февраля, 14:15
Общая инфляция составила 9,97%, когда в декабре 2024-го она достигала 9,46%. Это число оказалось выше, чем показатель по Южному федеральному округу (9,8%) и по России (9,92%).
Больше всего в январе увеличились цены на продукты. Инфляция по ним составила 13,36%. Услуги подорожали на 11,08%, а непродовольственные товары — на 5,46%.
Эксперты считают, что такой скачок инфляции произошел из-за увеличения затрат производителей и поставщиков различных услуг и товаров, а также сокращение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках.