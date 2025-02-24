Крестная мама Шостаковича: за что ростовскую писательницу Лукашевич так обожали дети

Posted 24 февраля, 13:12
Published 24 февраля, 13:12
Modified 24 февраля, 13:19
Updated 24 февраля, 13:19
Следует отметить, что произведения Клавдии Лукашевич проникнуты любовью к детям, желанием пробудить в них человечность, трудолюбие, внимание к окружающему миру. Считается, что свои произведения она адресовала сельским жителям младшего школьного возраста. Писала «про няньку Аксютку да про птичницу Агафью».
В советские времена книги Лукашевич считались мелкобуржуазными, в двадцатые годы их даже изымали из библиотек. Критики писали, что произведениям Лукашевич присущи «сентиментальность, дидактичность, шаблонность ситуаций, схематичность характеров».
До октябрьской революции 1917 года книги Лукашевич издавались большими тиражами. Они были доступными и дешевыми.
Клавдию Владимировну в те годы очень любили дети, ее рассказы цитировали, перечитывали.
Вообще, Лукашевич писала произведения разных жанров: стихи, сказки, рассказы, повести, очерки, пьесы для детского и школьного театра.
В работе «Важная находка» («Донской временник») Н. А. Алубева пишет: «В годы советской власти детская книга стала требовать от писателей реализма. Творчество же Клавдии Владимировны, по мнению советских литературных критиков, не отражало „реального“ быта детей в дореволюционной России. Они считали, что К. В. Лукашевич идеализировала царский уклад жизни, что её произведения проникнуты излишним романтизмом и сентиментализмом. Литературный критик и историк советской детской литературы Л. Ф. Кон писала: „Клавдия Лукашевич и ей подобные проповедовали жалость и сочувствие ‚к беднякам‘, видели ‚панацею‘ от всех зол в благотворительности какой-нибудь доброй барыни или барина или их чувствительной дочурки, в кротости и смирении самих бедняков, которым она без конца внушала правило: ‚Господь терпел и нам велел‘“. Владимир Маяковский в своей автобиографии вспоминал, что среди первых прочитанных им книг была „Птичница Агафья“ — „образчик слащавой буржуазной литературы для детей“. Ничего удивительного, что в новой советской литературе творчество Клавдии Владимировны пришлось не ко двору. На предложение переделать рассказы в духе времени она ответила отказом. Её перестали печатать, а уже изданные книги убрали из библиотек и книжных магазинов. К. В. Лукашевич лишили пособия от Центральной комиссии по улучшению быта учёных за „недостаточную активность после революции“. Последние годы она провела в нужде, увидев опубликованными лишь несколько своих рассказов».
Помимо писательской деятельности Лукашевич была еще и ярким общественным деятелем. Клавдия Владимировна являлась членом «Русского женского взаимно-благотворительного общества». Во время Первой мировой войны содержала на свои средства палату для раненых в лазарете имени Л. Н. Толстого, организовала приют для детей фронтовиков.
Тиражи книг Лукашевич до октябрьской революции 1917 года были большими. И гонорары она нередко тратила на благотворительность.
Есть еще один интересный факт. Лукашевич была крестной матерью великого композитора Дмитрия Шостаковича. И впоследствии приняла живое участие в его судьбе.
В работе «Важная находка» («Донской временник») Н. А. Адубаева пишет: «В 1921 году она написала наркому просвещения А. В. Луначарскому о феноменально одарённом мальчике Мите Шостаковиче и попросила назначить ему „академический“ паёк, так как в „…переживаемое тяжёлое время, почти постоянная голодовка кладут болезненный отпечаток на всех детей, а тем более на такого труженика и впечатлительного, как Митя. От недостатка питания наш дорогой мальчик очень худ, бледен, в нём развивается усиленная нервозность и что всего страшнее — острое малокровие. ‚…‘ Он получает интернатский паёк, так называемый ‚талантливый‘, но в последнее время он так мизерен, что не может никак спасти от голода и выражается в золотниках (напр., 2 ложки сахару и ½ фунта свинины на полмесяца)“. Паёк был выдан, и это существенно облегчило положение молодого музыканта».
В Ростове-на-Дону Клавдия Владимировна Лукашевич прожила около пяти лет. Она умерла в 1931 году. Судьба ее была непростой. Немало утрат и испытаний ей довелось пережить. Клавдия Владимировна рано лишилась любимого мужа, пережила смерть десятилетней дочери, гибель сына в Первую мировую войну.
Алубаева в работе «Важная находка» («Донской временник») пишет: «Благодаря найденному в фондах Донской государственной публичной библиотеки некрологу установлено, что Клавдия Владимировна скончалась в 1931 году в Ростове-на-Дону. Некролог гласит: „После продолжительной и тяжкой болезни скончалась писательница Клавдия Владимировна Лукашевич. Вынос тела из 1-й Советской больницы 20 февраля в 3 часа дня для погребения на Покровском кладбище“. Сведения из некролога уточняют документы архива ЗАГСа; теперь мы можем уверенно говорить о том, что К. В. Лукашевич умерла 16 февраля 1931 года от старческого склероза в 1-й Советской больнице г. Ростова-на-Дону (сейчас это Ростовская городская больница № 4). Похоронили её на Покровском кладбище, которое находилось рядом с Ростовским ипподромом. Могила Клавдии Владимировны не сохранилась, так как перед Великой Отечественной войной кладбище закрыли, а в 1960-х годах ликвидировали и построили на этом месте многоквартирные дома».
Мне кажется, что роль детских писателей в нашей жизни трудно переоценить. Они в какой-то степени определяют не только наше мировоззрение, но даже и судьбу. Я до сих пор помню стихи Агнии Барто, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, которые учил в детстве. С особой любовью вспоминаю книги писателей Николай Носова (серия «Приключения Незнайки»), Гая Аматуни («Чао-победитель волшебников»), Джани Родари («Приключения Чиполлино», «Путешествие Голубой Стрелы»).
Считаю, что именно эти и другие книги замечательных писателей и поэтов формировали меня как личность.
Клавдия Владимировна Лукашевич была уникальным человеком, на произведениях которой выросло не одно поколение детей в Российской империи. А поэтому уверен, что светлое имя этой женщины мы не должны забывать. И память о ней необходимо увековечить в Ростове-на-Дону.