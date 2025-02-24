Крестная мама Шостаковича: за что ростовскую писательницу Лукашевич так обожали дети

В работе «Важная находка» («Донской временник») Н. А. Алубева пишет: «В годы советской власти детская книга стала требовать от писателей реализма. Творчество же Клавдии Владимировны, по мнению советских литературных критиков, не отражало „реального“ быта детей в дореволюционной России. Они считали, что К. В. Лукашевич идеализировала царский уклад жизни, что её произведения проникнуты излишним романтизмом и сентиментализмом. Литературный критик и историк советской детской литературы Л. Ф. Кон писала: „Клавдия Лукашевич и ей подобные проповедовали жалость и сочувствие ‚к беднякам‘, видели ‚панацею‘ от всех зол в благотворительности какой-нибудь доброй барыни или барина или их чувствительной дочурки, в кротости и смирении самих бедняков, которым она без конца внушала правило: ‚Господь терпел и нам велел‘“. Владимир Маяковский в своей автобиографии вспоминал, что среди первых прочитанных им книг была „Птичница Агафья“ — „образчик слащавой буржуазной литературы для детей“. Ничего удивительного, что в новой советской литературе творчество Клавдии Владимировны пришлось не ко двору. На предложение переделать рассказы в духе времени она ответила отказом. Её перестали печатать, а уже изданные книги убрали из библиотек и книжных магазинов. К. В. Лукашевич лишили пособия от Центральной комиссии по улучшению быта учёных за „недостаточную активность после революции“. Последние годы она провела в нужде, увидев опубликованными лишь несколько своих рассказов».