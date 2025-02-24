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Posted 24 февраля, 05:17

Published 24 февраля, 05:17

Modified 24 февраля, 05:19

Updated 24 февраля, 05:19

Куда поступать в Ростове-на-Дону: тотальный гайд по вузам

Куда поступать в Ростове-на-Дону: тотальный гайд по вузам

24 февраля 2025, 05:17
Фото: 1MI. Куда поступать в Ростове-на-Дону: тотальный гайд по вузам
Самые востребованные направления и специальности в топовых вузах Ростова-на-Дону, проходные баллы и минимальный конкурс — всё самое важное и актуальное о высшем профессиональном образовании в столице Южного федерального округа.

Куда поступать в Ростове

Сразу пять донских вузов в зависимости от направления вошли в топ-20 России, по версии RAEX. ЮФУ считается одним из лучших в педагогическом образовании (5 место), географии (6 место), биологии и экологии (8 место), психологии (10 место). Кроме того, он входит в топ-20 по химии и социологии (11 место), праву, электронике с радиотехникой (12 место), геологии и менеджменту (13 место), информационным технологиям, филологии с журналистикой, истории и археологии (14 место). Также он на 16 месте среди направления в экономике, на 17-м — в математике и физике, на 18-м — в политологии и международных отношениях и на 19-м — в лингвистике и иностранных языках.

В топ-5 лучших вузов Ростова вошли ЮФУ, ДГТУ, РАНХиГС, РГУПС (РИИЖТ) и РГЭУ (РИНХ)
В топ-5 лучших вузов Ростова вошли ЮФУ, ДГТУ, РАНХиГС, РГУПС (РИИЖТ) и РГЭУ (РИНХ). Фото: 1MI

ДГТУ занимает 14 место в подготовке студентов по ветеринарии и зоотехнии, авиационной и ракетно-космической техники, а также 20-е — по направлениям «Строительство» и «Экология». РГУПС стоит на 12 строчке в бакалавриате «Техника и технологии наземного транспорта». РАНХиГС держится в лидерах по менеджменту (2 место), социологии, филологии и журналистике (4 место), экономике, политологии и международных отношениях (5 место) и в праве (6 место). Однако речь идет о главном вузе, а не о его южном филиале.

Кроме того, в рейтинг лучших попал Донской государственный аграрный университет (ДонГАУ), который находится в поселке Персиановском. Вуз занял 15 место в стране по ветеринарии и зоотехнии и 20 место — в сельском хозяйстве.

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На кого учиться в Ростове?

По данным на январь 2025-го в регионе не хватает сотрудников розничной торговли, рабочего персонала, продаж, медицины и автосервиса, а также дворников. Как сообщала ранее RostovGazeta, в список дефицитных вакансий вошли продавцы и токари с фрезеровщиками и шлифовщиками, коллекторы. На каждую из этих вакансий приходится в среднем меньше одного резюме.

В Министерстве образования также отметили специальности, связанные с переработкой нефти и газа, сферой агрономии, дошкольным образованием и ветеринарией.

Минимальные баллы

Список необходимых ЕГЭ для поступления сильно различается. В целом, русский язык нужно сдать хотя бы на 36 баллов, математику — на 30 баллов, предметы по выбору — минимум от 30 до 42 баллов.

В среднем для поступления на платное обучение требуется хотя бы 110 баллов по нескольким школьным ЕГЭ. Для поступления на бюджет нужно примерно от 200 баллов (в зависимости от вуза и специальности).

Самые дешевые специальности можно найти в ДГТУ
Самые дешевые специальности можно найти в ДГТУ. Фото: 1MI

Сколько стоит обучение

На карточке можно узнать цены на самые распространенные направления в вузах. Однако есть и те, которые встречаются реже. Например, в РГЭУ можно поступить на товароведение, торговое дело, управление персоналом (от 60 тысяч рублей в год) или на международные отношения (от 113 тысяч рублей).

ДГТУ отличается направлениями авиастроения и геодезии (от 154 тысяч рублей в год), архитектуры (от 126 тысяч рублей) дизайна (от 79 тысяч рублей) и зоотехнии (от 55 тысяч рублей). Самые дешевые специальности — агроинженерия, агрохимия, биотехнология и машиностроение (от 37 тысяч рублей в год).

Сколько стоит обучение в ЮФУ, РГУПС, РГЭУ, ДГТУ и РАНХиГС
Сколько стоит обучение в ЮФУ, РГУПС, РГЭУ, ДГТУ и РАНХиГС. Фото: rostovgazeta.ru
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В РГУПС специальность «Управление персоналом» стоит от 87 тысяч рублей, а «Строительство» и «Информатика и вычислительная техника» — от 155 тысяч.

Наибольшее разнообразие (как и повышенный ценник) наблюдается в ЮФУ. Одно из самых выгодных направлений — информатика и вычислительная техника (от 43 тысяч рублей в год). Корабельное вооружение обойдется чуть дороже (от 100 тысяч рублей). Хотя бы по 136 тысяч рублей в год понадобится на бизнес-информатику и конфликтологию. На биотехнологию — минимум 157 тысяч рублей, архитектуру — 172 тысячи, на инноватику — 200 тысяч, а на искусство костюма и текстиля — 272 тысячи рублей.

Для поступления на платное обучение в Ростовской области нужно набрать от 129 баллов на ЕГЭ
Для поступления на платное обучение в Ростовской области нужно набрать от 129 баллов на ЕГЭ. Фото: 1MI

Бюджетные места в вузах Ростова

В 2025 году в ЮФУ насчитывается около 2,8 тысячи бюджетных мест и еще около 1,5 тысячи — платных. В ДГТУ еще больше свободных мест. На один только бюджет смогут поступить более 4,5 тысячи выпускников и порядка 5 тысяч — на коммерцию.

В РГУПС (РИИЖТ) места делятся практически пополам: около 900 бюджетных и чуть больше тысячи — платных. Сложнее всего будет попасть в филиал РАНХиГС. В Южной-Российском институте управления оказалось всего 1,1 тысячи мест, из которых почти 900 — платные (свыше 80%).

Похожая ситуация с выделением бюджетных мест и в РГЭУ (РИНХ). Там на бесплатное обучение может претендовать лишь каждый восьмой абитуриент: на 473 бюджетных места приходится 3,8 тысячи коммерческих (платные составляют 88% от общего числа).

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Лучшие вузы Ростова

ЮФУ

Одним из самых известных университетов до сих пор остается ЮФУ (прим. — Южный федеральный университет), который существует уже второй век. Открытый в 1869 году в столице Царства Польского Императорский Варшавский университет переехал в донскую столице спустя десятки лет, в 1915-м. Через пару лет его упразднили и создали на базе прежнего вуза Донской университет. С 1925-го он стал называться Северо-Кавказским, а с 1934-го — Ростовским-на-Дону государственным университетом. В 1957-м вместо Ростовского-на-Дону оставили в названии только Ростовский (РГУ). Относительно недавно, в 2006 году, его переименовали в Южный федеральный университет.

Вуз регулярно входит в рейтинги лучших по Южному округу и России. Например, по данным рейтингового агентства RAEX, в 2023 году ЮФУ занял 30 место в стране.

Перед поступлением можно изучить список лучших вузов по конкретному направлению
Перед поступлением можно изучить список лучших вузов по конкретному направлению. Фото: 1MI
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РГЭУ (РИНХ)

Ростовский государственный экономический университет расположился на седьмой строчке рейтинга. Это еще один из старейших образовательных учреждений донской столицы. Он начинает свою историю с 1931 года, когда появился на базе экономического факультета Северо-Кавказского госуниверситета (ставшего теперь ЮФУ). Раньше назывался Ростовским финансово-экономическим институтом.

ДГТУ

Донской государственный технический университет занимает 11 место. С 1930 года он существовал под названием Ростовского-на-Дону института сельскохозяйственного машиностроения. Тогда как раз вступили в строй новые заводы по производству сельскохозяйственных машин (крупнейшим из них был «Ростсельмаш»). Для новых предприятий требовались технологи и инженеры, а кадров, которые готовил Донской политехнический институт (ДПС, Новочеркасск) было недостаточно. В 1992-м вуз переименовали в ДГТУ.

В список лучших вузов ЮФО вошли пять университетов Ростова
В список лучших вузов ЮФО вошли пять университетов Ростова. Фото: 1MI

РАНХиГС

Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ — Южно-Российский институт управления открылся всего 15 лет назад, в 2010-м. Однако за небольшой срок завоевал доверие абитуриентов и показал, что образование там на высоком уровне. Основной вуз занял 10-ю строчку в рейтинге RAEX в 2023 году. Филиалы отдельно там не оценивались.

РГУПС (бывший РИИЖТ)

Ростовский государственный университет путей сообщения занимает одно из лидирующих мест среди вузов Южного федерального округа. В этом списке университет стоит на четвертой строчке после КубГМУ, морского университета имени адмирала Ушакова в Краснодарском крае и Калмыцкого госуниверситета имени Городовикова.

На сайте вуза сказано, что там готовят инженеров путей сообщения для ж/д, авто- и речного транспорта. С момента основания выпустили порядка 100 тысяч специалистов, часть которых работает, а Армении, Грузии и Азербайджане.

Ранее стало известно, когда проведут ЕГЭ в 2025 году.

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