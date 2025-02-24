Куда поступать в Ростове-на-Дону: тотальный гайд по вузам

Сразу пять донских вузов в зависимости от направления вошли в топ-20 России, по версии RAEX. ЮФУ считается одним из лучших в педагогическом образовании (5 место), географии (6 место), биологии и экологии (8 место), психологии (10 место). Кроме того, он входит в топ-20 по химии и социологии (11 место), праву, электронике с радиотехникой (12 место), геологии и менеджменту (13 место), информационным технологиям, филологии с журналистикой, истории и археологии (14 место). Также он на 16 месте среди направления в экономике, на 17-м — в математике и физике, на 18-м — в политологии и международных отношениях и на 19-м — в лингвистике и иностранных языках.