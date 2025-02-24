Куда сдать старые ртутные градусники в Ростове-на-Дону: показываем на карте

Posted 24 февраля, 10:30
Published 24 февраля, 10:30
Modified 24 февраля, 10:32
Updated 24 февраля, 10:32
Ростовчанин Иван [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что столкнулся с проблемой, вроде и незначительной, но очень актуальной.
«Дома скопилось пять испорченных ртутных градусников. Решил от них избавиться. Это же опасные отходы, которые выбрасывать нельзя. Но, оказалось, что сдать на утилизацию их тоже невозможно», — отмечает Иван.
Собеседник добавляет, что на выяснение того, куда деть старые градусники, заняло много времени. А ответ он так и не нашел.
«Я звонил в профильные инстанции. Но никто конкретно не ответил на этот вопрос. Разве что посоветовали поискать в интернете фирмы, которые занимаются их утилизацией», — говорит ростовчанин.
По словам Ивана, поиск информации в сети тоже ни к чему не привел.
«В нескольких организациях мне сказали, что от физических лиц ртутные градусники не принимают, — сокрушается собеседник. — И что теперь с ними делать? Поговорил со знакомыми, у всех такая же проблема. Никто не знает, куда их девать. Удивляет, как же забота об экологии?»
Корреспондент RostovGazeta обзвонил компании Ростова, которые занимаются приемом ртутьсодержащих отходов. В большинстве случаев, указанные в открытом доступе телефоны оказались не существующими. На звонок ответили в одной фирме. Но уточнили, что градусники на утилизацию не берут.
В Роспотребнадзоре корреспондента RostovGazeta переадресовали с этим вопросом в МЧС.
В МЧС сообщили, что теперь этот вопрос в ведении управляющих компаний. Они заключают договоры с фирмами, которые собирают и вывозят подобные отходы на утилизацию. Поэтому для утилизации ртутных градусников, ростовчанам нужно обратиться в УК.
В региональном министерстве природы и экологии посоветовали посмотреть адреса для утилизации ртутных градусников на сайте федерального экологического оператора.
«Там есть организации, которые это принимают», — уточнили в министерстве.
На сайте ФГИС ОПВК размещена карта с адресами, где в Ростове можно сдать отходы I и II класса опасности (ОПВК).