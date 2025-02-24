Куда сдать старые ртутные градусники в Ростове-на-Дону: показываем на карте

В МЧС сообщили, что теперь этот вопрос в ведении управляющих компаний. Они заключают договоры с фирмами, которые собирают и вывозят подобные отходы на утилизацию. Поэтому для утилизации ртутных градусников, ростовчанам нужно обратиться в УК.