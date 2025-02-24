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Posted 24 февраля, 10:30

Published 24 февраля, 10:30

Modified 24 февраля, 10:32

Updated 24 февраля, 10:32

Ртутный градусник

Куда сдать старые ртутные градусники в Ростове-на-Дону: показываем на карте

24 февраля 2025, 10:30
Фото: 1MI. Ртутный градусник

Жители Ростова не могут сдать ртутные градусники на утилизацию

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Эксклюзив
Горожане сообщили RostovGazeta, что не смогли в Ростове сдать на утилизацию старые ртутные градусники.

Ростовчанин Иван [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что столкнулся с проблемой, вроде и незначительной, но очень актуальной.

«Дома скопилось пять испорченных ртутных градусников. Решил от них избавиться. Это же опасные отходы, которые выбрасывать нельзя. Но, оказалось, что сдать на утилизацию их тоже невозможно», — отмечает Иван.

Собеседник добавляет, что на выяснение того, куда деть старые градусники, заняло много времени. А ответ он так и не нашел.

«Я звонил в профильные инстанции. Но никто конкретно не ответил на этот вопрос. Разве что посоветовали поискать в интернете фирмы, которые занимаются их утилизацией», — говорит ростовчанин.

По словам Ивана, поиск информации в сети тоже ни к чему не привел.

«В нескольких организациях мне сказали, что от физических лиц ртутные градусники не принимают, — сокрушается собеседник. — И что теперь с ними делать? Поговорил со знакомыми, у всех такая же проблема. Никто не знает, куда их девать. Удивляет, как же забота об экологии?»
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Демеркуризация помещения с разбитым ртутным градусником
Демеркуризация помещения с разбитым ртутным градусником. Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru

Корреспондент RostovGazeta обзвонил компании Ростова, которые занимаются приемом ртутьсодержащих отходов. В большинстве случаев, указанные в открытом доступе телефоны оказались не существующими. На звонок ответили в одной фирме. Но уточнили, что градусники на утилизацию не берут.

В Роспотребнадзоре корреспондента RostovGazeta переадресовали с этим вопросом в МЧС.

В МЧС сообщили, что теперь этот вопрос в ведении управляющих компаний. Они заключают договоры с фирмами, которые собирают и вывозят подобные отходы на утилизацию. Поэтому для утилизации ртутных градусников, ростовчанам нужно обратиться в УК.

В региональном министерстве природы и экологии посоветовали посмотреть адреса для утилизации ртутных градусников на сайте федерального экологического оператора.

«Там есть организации, которые это принимают», — уточнили в министерстве.

На сайте ФГИС ОПВК размещена карта с адресами, где в Ростове можно сдать отходы I и II класса опасности (ОПВК).

Адреса в Ростове, где принимают ОПВК
Адреса в Ростове, где принимают ОПВК. Фото: скрин с сайта ФГИС ОПВК

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