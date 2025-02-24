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Posted 24 февраля, 19:37

Published 24 февраля, 19:37

Modified 24 февраля, 19:39

Updated 24 февраля, 19:39

Масленица в Ростовской области

Масленица на Дону: какие традиции сохранили и как это приводило к массовым дракам

24 февраля 2025, 19:37
Фото: donland.ru. Масленица в Ростовской области
Масленица — один из самых ярких праздников, широко отмечаемых по всей России. Вековые традиции гласят, что гуляния должны длиться неделю, напитки — литься рекой, а двери любого дома — всегда быть открыты. RostovGazeta расскажет ее историю и традиции в Ростовской области.

Как появилась Масленица

Масленица появилась на Руси задолго до принятия христианства. Своими корнями праздник уходит в язычество и связан с днем весеннего равноденствия. Он возник как земледельческий обряд для плодородия.

Тогда люди верили, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на плодородие почвы. Блины были поминальным блюдом, их носили на могилы или оставляли на окне, чтобы заручиться помощью покойных в аграрных вопросах. Сжигание или «похороны» чучела Масленицы также должно было обеспечить хороший урожай.

Время шло, а праздничные традиции сохранялись. Однако они немного видоизменялись и местами начали носить иной смысл. Так, с принятием христианства у Масленицы появились новые обычаи: безудержно веселиться, накрывать столы так, чтобы они ломились от количества еды и напитков, устраивать кулачные бои, ходить по гостям, а также прощаться с зимой и приветствовать весну.

Когда празднуют Масленицу в 2025 году

Также важным правилом было и остается время проведения Масленицы. Праздник блинов всегда начинается за 56 дней до Пасхи и длится ровно неделю — с понедельника по воскресенье. Поэтому в 2025 году Масленица начинается 24 февраля и заканчивается 2 марта.

В 2025 году Масленица начинается 24 февраля и заканчивается 2 марта
В 2025 году Масленица начинается 24 февраля и заканчивается 2 марта. Фото: donland.ru
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Почему Масленица так называется

Всего есть несколько версий того, почему блинный праздник называется именно Масленицей. Первая из них гласит, что наступающая весна это период отёла у коров. Раньше у многих, если не у всех, был скот, и, соответственно, в доме появлялось много молока. Из него хозяйки готовили сыр, масло, сметану, творог, а также пекли пироги и блины. Отсюда и названия — Масленица или Блинница.

По второй версии название празднику дали масштабные и грандиозные застолья. Столы всегда были щедро накрыты, однако главным и самым важным блюдом оставались блины, которые обильно поливались маслом. Стопка блинов была символом проснувшегося после холодной зимы солнца.

Однако самой популярной версией является та, по которой праздник назвали Масленицей из-за того, что он приходится на Сырную седмицу (неделю) перед Великим постом. За эти семь дней, по мнению православной церкви, нужно тщательно подготовиться к приближающемуся посту: примирится с близкими, уделить внимание покаянию и простить обиды. При этом люди предпочитают готовиться к периоду, когда следует воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов — по-другому. Масленица стала временем, когда можно вдоволь кутить, есть и просто веселиться.

За эти семь дней, по мнению православной церкви, нужно тщательно подготовиться к приближающемуся посту
За эти семь дней, по мнению православной церкви, нужно тщательно подготовиться к приближающемуся посту. Фото: 1MI
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Масленица на Дону

Донская публичная государственная библиотека поведала, что Масленица на Дону праздновалась целую неделю. Кроме приятельских бесед мужчин и женщин все эти дни почти в каждом доме распевали псалмы и богатырские песни.

Названия дней Масленицы и что они значат

Каждый день масленичной недели имел свое особое назначение.

  • Понедельник — встреча. В этот день принято готовиться к застольям и печь первые порции блинов.
  • Вторник — заигрыши. Это день развлечений, прогулок и даже сватовства.
  • Среда — лакомка. В этот день за столом собираются все близкие и родные, а хозяева предлагают им блины с разными начинками.
  • Четверг — разгуляй. Именно в разгуляй-четверг раньше на Руси жгли и прыгали через костры, устраивали уличные бои и веселились как могли. Ведь все работы по дому в этот день откладывали.
  • Пятница — тещины вечерки. Блины в этот день готовит жена, а муж тем временем принимает почетного гостя: тещу, которая делится с молодыми премудростями семейной жизни.
  • Суббота — золовкины посиделки. А в этот день в дом зовут родственников мужа.
  • Воскресенье — проводы Масленицы и Прощеное воскресенье.

Масленичные забавы на Дону

Донские казаки и их семьи умели громко отметить Масленицу. Народная фантазия на изобретение развлечений и забав была неудержима. Например, люди катались на санках со специальных горок с основанием из дерева и спуском из замороженного снега и льда. Каждый старался сделать свою горку самой яркой, чтобы на нее сходилось как можно больше людей.

Ледовые горки в России нач. XIX века
Ледовые горки в России нач. XIX века. Фото: wikimedia.org

Кроме того, по хуторам и селениям колесили санные поезда запряженные лошадьми, на которых ездила ватага ряженых (шумная компания), для катаний также использовали тройку лошадей с бубенцами. Был на Масленицу еще один обычай «вязать колодки». Обычно на третий день масленицы девушки группами ходили по домам, где жили взрослые парни и привязывали одному из них к ноге «колодку» (ленту или платок). «Колодку» не снимали до тех пор, пока юноши не откупятся. На собранные таким образом деньги, устраивали вечеринки.

Также на праздничную неделю устраивали скачки и джигитовку, к которым начинали готовиться задолго до их проведения. Молодежь в такие дни практически не выходила из конюшен. Молодые мужчины верхом на конях исполняли различные трюки: на скоку слезали с лошади, держались одною рукою за гриву, а другой брали из-за пояса пистолет и стреляли по мишеням; перепрыгивали через огонь; на скаку притворялись падающими и хватали с земли монету и, бросив ее вперед, ловили на лету.

Конечно же, Масленица не обходилась без пальбы из ружей, обустройства снежных городков, застолий с горячительными напитками, походов в гости, песнопений.

Сжигание чучела Зимы на Масленицу
Сжигание чучела Зимы на Масленицу. Фото: 1MI

Сжигание чучела

В последний вечер Масленичной недели жители выносили на станичную площадь сто­лы и скамейки, устанавливали их в круг. С каждого казака для праздника собирали полкварты водки, это чуть меньше полулитра. Отряды казаков съезжались вместе с атаманами, много пили за здоровье государя, за донского войскового атамана, за станичного атамана и простых станичников.

Заключительным массовым действием в воскресенье были проводы масленицы. Для этого устраивали огромный костер, к которому торжественно выносили чучело — «Маслени­цу». Под пение песен, громкие крики, чучело зимы — символ хо­лода, тьмы и смерти сжигали. Сожжение чучела означало также сожжение на весь пост всяких удовольствий и развлечений.

Прощеное воскресенье

Большое значение придавалось и заключительному акту мас­леничных торжеств, имеющему нравственно-очистительный смысл: вечером последнего дня Масленицы, в Прощеное воскре­сенье, перед церковной службой просили друг у друга прощения за вольные и невольные обиды. При этом кланялись в ноги, го­воря: «Простите Христа ради». Случалось, что в такие дни ми­рились многолетние недруги.

Традиция просить прощения у близких сохранилась и по сей день. В этом году Прощеное воскресенье приходится на 2 марта. А уже 3 марта начинается Великий пост, который завершится 19 апреля.

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Масленица в Ростове в 2025 году

Аналитики сервиса Avito выяснили, что современные жители Ростова-на-Дону ничуть не меньше любят Масленицу, чем их предки. Так, праздник отмечает каждый второй горожанин (55%). При этом больше всего блинную неделю ждут люди младше 24 и старше 65 лет. Только 15% опрошенных полностью отказываются встречать Масленицу.

Около 85% респондентов готовят и едят блины. Также 35% людей просят прощения в «прощеное воскресенье», а 31% находят время на сожжение чучела Масленицы. Еще четверть ростовчан (27%) ходят в гости, а 22% — сами принимают гостей. Примерно 20% ждут праздник из-за традиции посещать ярмарки и гулянья с развлечениями.

Примерно 20% ждут праздник из-за традиции посещать ярмарки и гулянья с развлечениями
Примерно 20% ждут праздник из-за традиции посещать ярмарки и гулянья с развлечениями. Фото: donland.ru

Подход к приготовлению праздничных блинов у жителей Ростова-на-Дону разный: большинство людей (43%) делают лакомство исключительно по семейному рецепту, каждый третий (30%) готовит блинчики «на глаз», а еще 11% просто используют рецепты из интернета.

Примечательно, что большая часть респондентов знакома с историей Масленицы. 51% в курсе основных фактов, а 36% знают ее детально.

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