Масленица на Дону: какие традиции сохранили и как это приводило к массовым дракам

Posted 24 февраля, 19:37
Published 24 февраля, 19:37
Modified 24 февраля, 19:39
Updated 24 февраля, 19:39
Масленица появилась на Руси задолго до принятия христианства. Своими корнями праздник уходит в язычество и связан с днем весеннего равноденствия. Он возник как земледельческий обряд для плодородия.
Тогда люди верили, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на плодородие почвы. Блины были поминальным блюдом, их носили на могилы или оставляли на окне, чтобы заручиться помощью покойных в аграрных вопросах. Сжигание или «похороны» чучела Масленицы также должно было обеспечить хороший урожай.
Время шло, а праздничные традиции сохранялись. Однако они немного видоизменялись и местами начали носить иной смысл. Так, с принятием христианства у Масленицы появились новые обычаи: безудержно веселиться, накрывать столы так, чтобы они ломились от количества еды и напитков, устраивать кулачные бои, ходить по гостям, а также прощаться с зимой и приветствовать весну.
Также важным правилом было и остается время проведения Масленицы. Праздник блинов всегда начинается за 56 дней до Пасхи и длится ровно неделю — с понедельника по воскресенье. Поэтому в 2025 году Масленица начинается 24 февраля и заканчивается 2 марта.
Всего есть несколько версий того, почему блинный праздник называется именно Масленицей. Первая из них гласит, что наступающая весна это период отёла у коров. Раньше у многих, если не у всех, был скот, и, соответственно, в доме появлялось много молока. Из него хозяйки готовили сыр, масло, сметану, творог, а также пекли пироги и блины. Отсюда и названия — Масленица или Блинница.
По второй версии название празднику дали масштабные и грандиозные застолья. Столы всегда были щедро накрыты, однако главным и самым важным блюдом оставались блины, которые обильно поливались маслом. Стопка блинов была символом проснувшегося после холодной зимы солнца.
Однако самой популярной версией является та, по которой праздник назвали Масленицей из-за того, что он приходится на Сырную седмицу (неделю) перед Великим постом. За эти семь дней, по мнению православной церкви, нужно тщательно подготовиться к приближающемуся посту: примирится с близкими, уделить внимание покаянию и простить обиды. При этом люди предпочитают готовиться к периоду, когда следует воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов — по-другому. Масленица стала временем, когда можно вдоволь кутить, есть и просто веселиться.
Донская публичная государственная библиотека поведала, что Масленица на Дону праздновалась целую неделю. Кроме приятельских бесед мужчин и женщин все эти дни почти в каждом доме распевали псалмы и богатырские песни.
Каждый день масленичной недели имел свое особое назначение.
Донские казаки и их семьи умели громко отметить Масленицу. Народная фантазия на изобретение развлечений и забав была неудержима. Например, люди катались на санках со специальных горок с основанием из дерева и спуском из замороженного снега и льда. Каждый старался сделать свою горку самой яркой, чтобы на нее сходилось как можно больше людей.
Кроме того, по хуторам и селениям колесили санные поезда запряженные лошадьми, на которых ездила ватага ряженых (шумная компания), для катаний также использовали тройку лошадей с бубенцами. Был на Масленицу еще один обычай «вязать колодки». Обычно на третий день масленицы девушки группами ходили по домам, где жили взрослые парни и привязывали одному из них к ноге «колодку» (ленту или платок). «Колодку» не снимали до тех пор, пока юноши не откупятся. На собранные таким образом деньги, устраивали вечеринки.
Также на праздничную неделю устраивали скачки и джигитовку, к которым начинали готовиться задолго до их проведения. Молодежь в такие дни практически не выходила из конюшен. Молодые мужчины верхом на конях исполняли различные трюки: на скоку слезали с лошади, держались одною рукою за гриву, а другой брали из-за пояса пистолет и стреляли по мишеням; перепрыгивали через огонь; на скаку притворялись падающими и хватали с земли монету и, бросив ее вперед, ловили на лету.
Конечно же, Масленица не обходилась без пальбы из ружей, обустройства снежных городков, застолий с горячительными напитками, походов в гости, песнопений.
В последний вечер Масленичной недели жители выносили на станичную площадь столы и скамейки, устанавливали их в круг. С каждого казака для праздника собирали полкварты водки, это чуть меньше полулитра. Отряды казаков съезжались вместе с атаманами, много пили за здоровье государя, за донского войскового атамана, за станичного атамана и простых станичников.
Заключительным массовым действием в воскресенье были проводы масленицы. Для этого устраивали огромный костер, к которому торжественно выносили чучело — «Масленицу». Под пение песен, громкие крики, чучело зимы — символ холода, тьмы и смерти сжигали. Сожжение чучела означало также сожжение на весь пост всяких удовольствий и развлечений.
Большое значение придавалось и заключительному акту масленичных торжеств, имеющему нравственно-очистительный смысл: вечером последнего дня Масленицы, в Прощеное воскресенье, перед церковной службой просили друг у друга прощения за вольные и невольные обиды. При этом кланялись в ноги, говоря: «Простите Христа ради». Случалось, что в такие дни мирились многолетние недруги.
Традиция просить прощения у близких сохранилась и по сей день. В этом году Прощеное воскресенье приходится на 2 марта. А уже 3 марта начинается Великий пост, который завершится 19 апреля.
Аналитики сервиса Avito выяснили, что современные жители Ростова-на-Дону ничуть не меньше любят Масленицу, чем их предки. Так, праздник отмечает каждый второй горожанин (55%). При этом больше всего блинную неделю ждут люди младше 24 и старше 65 лет. Только 15% опрошенных полностью отказываются встречать Масленицу.
Около 85% респондентов готовят и едят блины. Также 35% людей просят прощения в «прощеное воскресенье», а 31% находят время на сожжение чучела Масленицы. Еще четверть ростовчан (27%) ходят в гости, а 22% — сами принимают гостей. Примерно 20% ждут праздник из-за традиции посещать ярмарки и гулянья с развлечениями.
Подход к приготовлению праздничных блинов у жителей Ростова-на-Дону разный: большинство людей (43%) делают лакомство исключительно по семейному рецепту, каждый третий (30%) готовит блинчики «на глаз», а еще 11% просто используют рецепты из интернета.
Примечательно, что большая часть респондентов знакома с историей Масленицы. 51% в курсе основных фактов, а 36% знают ее детально.