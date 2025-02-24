Масленица на Дону: какие традиции сохранили и как это приводило к массовым дракам

Кроме того, по хуторам и селениям колесили санные поезда запряженные лошадьми, на которых ездила ватага ряженых (шумная компания), для катаний также использовали тройку лошадей с бубенцами. Был на Масленицу еще один обычай «вязать колодки». Обычно на третий день масленицы девушки группами ходили по домам, где жили взрослые парни и привязывали одному из них к ноге «колодку» (ленту или платок). «Колодку» не снимали до тех пор, пока юноши не откупятся. На собранные таким образом деньги, устраивали вечеринки.