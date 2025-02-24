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Posted 24 февраля, 07:44

Published 24 февраля, 07:44

Modified 24 февраля, 07:46

Updated 24 февраля, 07:46

Мокрый снег

Метеоролог спрогнозировал заморозки, гололед и неожиданный снегопад в марте

24 февраля 2025, 07:44
Фото: Pxhere. Мокрый снег
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Эксклюзив
Весеннее тепло придет в Ростовскую область еще до конца февраля, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский метеоролог Александр Кошелев.

По мнению ростовского метеоролога Александра Кошелева, весна 2025 года придет в Ростовскую область раньше обычно.

«Уже в конце февраля воздух прогреется, отрицательные температуры будут сохраняться только по ночам», — отмечает эксперт.

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Александр Кошелев добавляет, что в начале марта дончанам стоит ожидать заморозков и гололеда по утрам.

«С апреля начнется обильное выпадение осадков. Дождей, и в целом уровень влажности, весной 2025 года ожидается больше из-за воздействия атлантического климата», — говорит метеоролог.

По словам эксперта, сильных колебаний температур не ожидается. Заморозки во второй половине весны маловероятны, зато март еще может порадовать дончан неожиданным снегопадом.

Ранее RostovGazeta писала о том, что весной уровень в реке Дон в Ростовской области ожидается ниже нормы.

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