Метеоролог спрогнозировал заморозки, гололед и неожиданный снегопад в марте

Posted 24 февраля, 07:44
Published 24 февраля, 07:44
Modified 24 февраля, 07:46
Updated 24 февраля, 07:46
По мнению ростовского метеоролога Александра Кошелева, весна 2025 года придет в Ростовскую область раньше обычно.
«Уже в конце февраля воздух прогреется, отрицательные температуры будут сохраняться только по ночам», — отмечает эксперт.
Александр Кошелев добавляет, что в начале марта дончанам стоит ожидать заморозков и гололеда по утрам.
«С апреля начнется обильное выпадение осадков. Дождей, и в целом уровень влажности, весной 2025 года ожидается больше из-за воздействия атлантического климата», — говорит метеоролог.
По словам эксперта, сильных колебаний температур не ожидается. Заморозки во второй половине весны маловероятны, зато март еще может порадовать дончан неожиданным снегопадом.
Ранее RostovGazeta писала о том, что весной уровень в реке Дон в Ростовской области ожидается ниже нормы.