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Posted 24 февраля, 17:00

Published 24 февраля, 17:00

Modified 24 февраля, 17:02

Updated 24 февраля, 17:02

Мужчина решил пересечь Таганрогский залив на коньках и утонул

Мужчина решил пересечь Таганрогский залив на коньках и утонул

24 февраля 2025, 17:00
Фото: 1MI.
В Ростовской области из ледяной воды вытащили тело мужчины, который решил прокатиться по заледеневшему Таганрогскому заливу на коньках. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В спасательную службу обратилась дочь мужчины. Она забила тревогу, когда ее отец перестал выходить на связь. На поиски 64-летнего дончанина выдвинулись спасатели на судне на воздушной подушке.

Погибшего обнаружили на расстоянии 500 метров от берега в полынье. Выяснилось, что он решил пересечь залив на коньках и провалился в ледяную воду.

В пресс-службе ведомства напомнили, что для катания по льду лучше выбирать катки.

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Это далеко не первая ситуация, когда жители региона становятся жертвами тонкого льда. Как сообщала служба МЧС ранее, внешне прочный лёд может быть обманчив.

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