Мужчина решил пересечь Таганрогский залив на коньках и утонул

Posted 24 февраля, 17:00
Published 24 февраля, 17:00
Modified 24 февраля, 17:02
Updated 24 февраля, 17:02
В спасательную службу обратилась дочь мужчины. Она забила тревогу, когда ее отец перестал выходить на связь. На поиски 64-летнего дончанина выдвинулись спасатели на судне на воздушной подушке.
Погибшего обнаружили на расстоянии 500 метров от берега в полынье. Выяснилось, что он решил пересечь залив на коньках и провалился в ледяную воду.
В пресс-службе ведомства напомнили, что для катания по льду лучше выбирать катки.
Это далеко не первая ситуация, когда жители региона становятся жертвами тонкого льда. Как сообщала служба МЧС ранее, внешне прочный лёд может быть обманчив.