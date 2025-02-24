На Дону в рамках нацпроекта «Семья» оснастят два государственных музея

В текущем году планируют ввести в эксплуатацию и «Дом торгового казака Устинова» Раздорского этнографического музея-заповедника. После завершения капитального ремонта одна из экспозиций будет посвящена Великой Отечественной войне. Под эту выставку в рамках нацпроекта приобретут интерактивную панель и интерактивный стол, которые позволят использовать крупномасштабные карты боевых действий, архивные фотографии и видеохронику с возможностью увеличения и детального рассмотрения.