На Дону в рамках нацпроекта «Семья» оснастят два государственных музея

Posted 24 февраля, 14:28
Published 24 февраля, 14:28
Modified 24 февраля, 14:30
Updated 24 февраля, 14:30
Первый — Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник имени А. А. Горбенко, на его модернизацию будет направлено 4 799,9 тысячи рублей, второй — Раздорский этнографический музей-заповедник с 1 777,5 тысячами рублей, выделенных на развитие.
В Азовском музее-заповеднике на эти средства установят современные цифровые датчики температуры и относительной влажности. Они разместятся в 30 фондохранилищах и 24 экспозиционных залах. Это позволит в автоматическом режиме вести контроль температурно-влажностных характеристик воздушной среды в помещениях, где хранятся культурные ценности.
Также, новым металлическим передвижным и стационарным оборудованием будут оснащены помещения фондохранилищ коллекций «Изобразительное искусство» и «Металлы».
В настоящее время, коллекция «Изобразительного искусства» Азовского музея насчитывает более 10000 предметов живописи, иконописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Предполагается, что в новых помещениях будут хранить крупногабаритные предметы, в частности скульптуру, а крупногабаритные художественные полотна разместят на сетках передвижных металлических стеллажей.
В донском правительстве отметили, что расположение скульптур в едином пространстве позволит музею проводить тематические экскурсии, используя принцип открытого хранения музейных предметов.
В фондохранилище коллекции «Металлы» разместится более 3 000 предметов из металлов и сплавов, в том числе уникальная коллекция самоваров.
В текущем году планируют ввести в эксплуатацию и «Дом торгового казака Устинова» Раздорского этнографического музея-заповедника. После завершения капитального ремонта одна из экспозиций будет посвящена Великой Отечественной войне. Под эту выставку в рамках нацпроекта приобретут интерактивную панель и интерактивный стол, которые позволят использовать крупномасштабные карты боевых действий, архивные фотографии и видеохронику с возможностью увеличения и детального рассмотрения.
По словам первого заместителя главы региона Игоря Гуськова, современные мультимедийные технологии в музеях определенно заинтересует детскую и молодежную аудиторию.
— Интерактивные решения делают музейное пространство шире и интереснее, повышают вовлеченность посетителей, которые перестают быть наблюдателями и становятся исследователями. Здорово, что цифровые возможности наших музеев выросли благодаря нацпроекту «Культура» и продолжают расти уже с новым нацпроектом «Семья», — добавил заместитель губернатора.
Напомним, что в прошлом году в Ростовской области завершилась реализация национального проекта «Культура», в рамках которого мультимедийные технологии были внедрены в работу пяти государственных и 13 муниципальных музеев.